Scopri le innovazioni degli occhiali Alpinestars Supertech per motocross e offroad

Gli occhiali Alpinestars Supertech rappresentano un passo avanti nella tecnologia per gli sport motoristici, con lenti in policarbonato e un design ergonomico per massimizzare il comfort e la visibilità.

Nel mondo del motocross e dell’offroad, la visibilità e il comfort sono elementi cruciali per le prestazioni dei piloti. Alpinestars, un nome sinonimo di qualità e innovazione, ha sviluppato la linea Supertech di occhiali, progettati per offrire un’esperienza di guida senza pari.

Questi occhiali non sono solo un accessorio, ma un vero e proprio strumento tecnologico che combina precisione ottica, comfort e durabilità. Scopriamo insieme cosa li rende così speciali.

Tecnologia ottica avanzata

Le lenti in policarbonato degli occhiali Alpinestars Supertech sono progettate con una geometria specifica che garantisce una focalizzazione precisa sulla retina. Questo riduce la fatica oculare e permette al pilota di mantenere una visione chiara anche durante le manovre più impegnative.

La precisione della geometria è ottenuta attraverso tecniche di stampaggio ad alta precisione e una lucidatura con diamante, che eliminano qualsiasi distorsione visiva. Inoltre, il sistema Super-Lock® assicura che le lenti siano ermeticamente sigillate, permettendo un rapido scambio con altre lenti o con un sistema roll-off.

Design ergonomico e comfort

Il design degli occhiali Supertech è pensato per offrire un comfort eccezionale e una perfetta aderenza al viso. Il telaio esterno protegge da polvere e rami, mentre il telaio interno in A-FLEX si adatta a diverse forme del viso, garantendo una sigillatura perfetta.

Il schiuma 3D a più strati assicura una vestibilità confortevole per la maggior parte delle forme del viso, mentre il canale di drenaggio del sudore previene la formazione di gocce sulle lenti. Il sistema di ventilazione strategica permette un flusso d’aria costante, mantenendo una temperatura confortevole anche durante le sessioni di guida più intense.

Innovazioni nel sistema di fissaggio

Gli occhiali Supertech sono dotati di un sistema di fissaggio avanzato che garantisce una stabilità ottimale. Il cuneo a 13 gradi posiziona perfettamente il cinturino da 45 mm con retro in silicone, assicurando una tenuta uniforme. Le fibbie in plastica sostituiscono i sistemi tradizionali, offrendo un design più sottile e facile da regolare.

Il cinturino intrecciato con retro in silicone garantisce che gli occhiali rimangano al loro posto, anche durante le manovre più estreme. Questo sistema di fissaggio è stato progettato per integrare perfettamente il sistema roll-off da 48 mm, offrendo una visione periferica eccezionale.

Con la loro tecnologia avanzata, il design ergonomico e il sistema di fissaggio avanzato, offrono un’esperienza di guida superiore, garantendo comfort, visibilità e durabilità.