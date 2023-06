La nuova BMW i5 presenta delle caratteristiche molto particolari e interessanti. Scopriamole nel dettaglio.

BMW i5: caratteristiche, design e dettagli della nuovissima berlina elettrica

Più lunga e più larga, la nuova BMW Serie 5, compresa la versione i5 M60 da 601 CV che state guardando, è soprattutto più alta. Il motivo è semplice: una grande batteria (con una capacità di 81,2 kWh e un’autonomia fino a 582 km secondo il ciclo WLTP) è montata sotto il pavimento di entrambe le versioni elettriche e ibride plug-in, la 530e (basata su un motore a benzina a 4 cilindri con una potenza combinata di 300 CV) e la 540e (basata su un motore a benzina a 6 cilindri con una potenza combinata di 500 CV), che saranno aggiunte alla fine dell’anno.

Si tratta di un’ulteriore fetta da inserire, che i progettisti hanno mascherato con pannelli rocker laccati di nero.

Interni

La plancia orizzontale riprende lo spirito della BMW Serie 7 e della i7, con tre strati sovrapposti che evidenziano un doppio pannello digitale curvo. Come elemento di spicco, una striscia di luce alleggerisce l’effetto complessivo, dando allo stesso tempo spettacolo. Tra i sedili, la console con i comandi dell’iDrive è a portata di mano, mentre nella parte anteriore un ampio vano consente di ricaricare due smartphone contemporaneamente in modalità wireless. Ciò lo rende doppiamente utile per i clienti professionali.

I sedili posteriori della BMW i5 offrono uno spazio generoso, e non ci si aspetta niente di meno da una macchina così bella. Tuttavia, non aspettatevi che questa berlina elettrica possa ospitare tre persone sul sedile posteriore. Il pavimento non è piatto. Infatti, il tunnel della trasmissione, essenziale per le versioni xDrive, occupa molto spazio. Questo è il prezzo da pagare per la divisione strutturale tra la Serie 5 e la i5.

Le BMW i5 top di gamma beneficeranno delle quattro ruote sterzanti (di serie sulla i5 M60 XDrive da 601 CV e come optional sulla i5 eDrive40 da 340 CV). Per il momento non è previsto per la Serie 5 a combustione interna, ma tecnicamente nulla impedisce che questa tecnologia arrivi in un secondo momento.

