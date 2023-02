Perché si deve pagare il bollo auto? Tutto ciò che si deve sapere

In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Perché si deve pagare il bollo auto?

Essendo proprietari dell’auto, siete obbligati a pagare il bollo. Si tratta di un’imposta dovuta al possesso dell’automobile, quindi non ha a che vedere con la circolazione.

Per quanto riguarda quest’ultima, infatti, è necessario esporre l’assicurazione. Dimenticate i periodi in cui si doveva esporre il bollo sul parabrezza, perché non è più obbligatorio.

Tuttavia, pagarne le spese lo è. Un mancato pagamento può portare a una serie di sanzioni talvolta severe e rischiose. Insomma, non si scherza.

L’intestatario del veicolo deve pagare il bollo e i costi dipendono dal tipo di auto, dalla potenza e da altri fattori.

Da non confondere con il superbollo, dato che è un pagamento addizionale quando si parla di veicoli di lusso particolarmente potenti (20 euro per ogni kW di potenza superiore a 185 kW).

Bollo auto: dove si paga

Il bollo auto si può pagare attraverso la piattaforma PagoPA. Per farlo, basterà digitare la targa del veicolo, insieme ai dati del proprietario e l’annessa scadenza.

In alcuni casi si può accedere direttamente dall’homebanking della propria banca, ma quest’ultima deve aderire alla piattaforma PagoPA.

Si può pagare anche attraverso sportelli e bancomat, così come attraverso le agenzie pratiche auto con una commissione di circa € 1,87.

Se nel 2021 ci sono state delle proroghe a causa della pandemia, quest’anno si torna alle scadenze originarie.

Il bollo si paga quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello della scadenza del mese precedente.

Se ad esempio il bollo auto è stato pagato a settembre 2021, nel 2022 dovrete pagarlo entro il 31 ottobre. Siete quindi obbligati a pagare il bollo attraverso la piattaforma pagoPA.

