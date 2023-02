Non è un periodo semplice e l'aumento dei prezzi lo dimostra. Ecco quali sono le cause.

Perché il metano per auto è aumentato così tanto? Ebbene, non è affatto un periodo semplice. I costi aumentano vertiginosamente e complicano ulteriormente le cose.

Sebbene il mercato in generale abbia visto un aumento a dir poco drastico dei prodotti e delle materie prime, anche il metano è tra i protagonisti indiscussi.

Facciamo il punto della situazione.

Perché il metano per auto è aumentato così tanto?

La guerra in Ucraina dovrebbe essere la causa principale, a causa del taglio delle forniture di metano da parte della Russia, ma a quanto pare lo scorso inverno ha provocato un esaurimento delle risorse europee in generale.

Pare anche che ci sia stata una grande ripresa da parte di Asia, Cina e India, con conseguenti importazioni a prezzi elevati.

Attualmente, il suo prezzo sfiora i due euro al chilo.

Quella che doveva essere una risorsa apparentemente vantaggiosa ed economica, ora si ritrova ad essere vittima di speculazioni.

Basti pensare che anche il costo di benzina e gasolio è aumentato vertiginosamente. La prima si aggira intorno a 1,880 euro al litro, mentre la seconda sui 1,752 euro al litro.

Proprio pochi mesi fa abbiamo potuto assistere a un vero e proprio picco di prezzi esagerati. Ormai, poter fare il pieno è diventato quasi un lusso.

Dove fare la revisione delle bombole per l’auto a metano?

L’aumento dei prezzi è vertiginoso, ma la revisione delle bombole non deve essere trascurata. Dove farla?

La revisione delle bombole non può essere fatta in qualsiasi autofficina, in quanto è necessario che venga effettuata da centri competenti.

Tra questi rientrano i centri di collaudo GFBM, gestiti da Eni Spa.

La sigla sta per Gestione Fondo Bombole Metano. È bene sapere che si tratta generalmente di un semplice controllo, quindi non di una sostituzione. Quest’ultima va fatta nel caso ci siano problematiche, tra cui usura e mal funzionamenti che potrebbero essere pericolosi.

