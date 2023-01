Volete sapere come controllare i km di una macchina? Si tratta di una procedura estremamente essenziale, perché vi permette sia di valutarne il prezzo che di capirne le condizioni effettive.

Prima di vendere o acquistare un’auto, ad esempio, la conoscenza dei chilometri gioca un ruolo fondamentale.

Sebbene sia necessario prestare attenzione ad alcuni fattori (i km potrebbero essere stati manomessi, facendone risultare meno rispetto al numero originale), è possibile controllarli senza troppe difficoltà.

Come controllare i km di una macchina e accertarsi che siano veri

Esistono diversi modi per controllare i km di una macchina e richiedono poco tempo.

Contachilometri

Questo è probabilmente il metodo più semplice, ovvero guardare il contachilometri sul cruscotto. Tuttavia, è proprio attraverso quest’ultimo che spesso vengono manomessi i km percorsi, quindi è sempre bene conoscere altri metodi più sicuri che vi permetteranno di capire meglio le condizioni effettive del veicolo.

Certificato di revisione

Quando un’auto viene revisionata, viene anche riportato il numero di km effettivi. Attraverso questa semplice procedura potrete scoprire se i km siano stati manomessi o meno. Una procedura ancora più semplice è quella di andare sul sito Portale dell’Automobilista e cliccare su Verifica Revisione.

Basterà inserire il numero della targa e il gioco è fatto!

Registro di circolazione

Quando si vende o si acquista un’auto, si ha un registro di circolazione che riporta il numero di km percorsi. Per ottenerlo, dovrete andare all’ufficio delle imposte del veicolo.

Strumenti diagnostici

Questa procedura può essere effettuata se si è in possesso di strumenti diagnostici più professionali, in modo da accedere al sistema di bordo. Si tratta però di una tecnica piuttosto avanzata, quindi perfetta per chi abbia conoscenze specifiche in materia.

