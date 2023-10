Peugeot 2008: prezzo, dimensioni, interni

Peugeot 2008 si rifà il look per il MY2023 il baby-suv della casa francese guarda alla modernità abbracciando il family feeling dei nuovi prodotti del “Leone” in questo articolo scopriremo il prezzo, le dimensione e daremo uno sguardo agli interni di questa nuova versione.

Peugeot 2008 2023: interni e dimensioni

Gli interni della Peugeot 2008 2023 propongono tessuti e rivestimenti rinnovati rispetto all’attuale generazione anche se la novità di maggior rilievo è il nuovo I-Cockpit che è disponibile anche con lo schermo da 10″ per le versioni Allure e GT.

La strumentazione è digitale solo sulla GT con anche la funzione 3D mentre sulla Active resta ancora il cruscotto analogico.

L’I-Cockpit si rinnova ed infatti cambia il logo al centro del volante che ora è quello nuovo, per la versione GT oltre al Leone rinnovato si trova anche la scritta della versione a dimostrare che non si ha tra le mani una 2008 come le altre ma la più grintosa.

A livello di dimensioni il MY2023 si conferma identico alla generazione che va a sostituire. Di seguito eccole riepilogate:

Lunghezza : 4 metri e 30

: 4 metri e 30 Larghezza : 1 metro e 98

: 1 metro e 98 Altezza : 1 metro e 55

: 1 metro e 55 Passo: 2 metri e 61

Si tratta di una vettura importante sia in lunghezza che nel passo, l’altezza è tutto sommato contenuta pur trattandosi di un crossover.

Il prezzo

i prezzi variano a seconda delle versioni e delle motorizzazioni, di seguito la lista riepilogativa:

Benzina

PureTech 100 S&S MT6 Active – 25.500€

PureTech 100 S&S MT6 Allure – 27.850€

PureTech 130 S&S EAT8 Allure – 30.550€

PureTech 130 S&S EAT8 GT – 32.250€

Diesel

BlueHDI S&S EAT8 Allure – 32.250€

BlueHDI S&S EAT8 GT – 34.250€

Elettrica