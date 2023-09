Quanto rimborsa l’assicurazione in caso di furto d’auto

Un veicolo rubato è sicuramente una situazione spiacevole per chiunque si trovi a doverla fronteggiare, in questo articolo poniamo il caso che l’auto sia stata vittima di un furto e proviamo a scoprire che ruolo svolge l’assicurazione in tutto questo in particolare per il rimborso che dovrà garantire al contraente.

Quanto rimborsa l’assicurazione per il furto d’auto

Una grande differenza che le compagnie assicurative fanno in caso di furto è legata al valore dell’auto. Se questa è nuova le compagnie si basano sul valore per intero dell’auto stabilito su riviste specializzate. A seconda dei casi il contraente può stabilire di alzare il valore o di richiedere quanto espresso dalla fattura d’acquisto.

Il valore del nuovo ha validità per 6 mesi, se l’auto viene rubata in quei sei mesi il contraente ha diritto a ricevere dalla compagnia l’intero importo dell’acquisto dell’auto o l’ammontare che dichiara la fattura.

Diverso è il discorso legato ad auto già immatricolate, l’assicurazione in questo caso si basa sul valore dell’auto al momento del furto e lo considera come danno totale quindi è obbligata a risarcire per intero il contraente (stessa situazione se il veicolo non viene trovato).

Degrado e usura vengono implementati in caso di danneggiamento parziale del veicolo. Al valore del veicolo possono essere aggiunti uno scoperto stabilito in sede di stipula e poi nella polizza stessa, ma questo è a discrezione della compagnia sulla base dei contratti che sottoscrive e di eventuali clausole presenti.

Alcune compagnie fanno stipulare polizze che proteggono il contraente anche per il valore degli oggetti presenti nell’auto al momento del furto, non in tutti i contratti questa voce è presente di conseguenza bisogna attenersi a quello che dichiara la polizza sottoscritta dall’utente.

