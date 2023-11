Nuova Peugeot 3008: uscita, dimensioni e prezzo dell’elettrica

Nuova Peugeot 3008 elettrica, quando uscirà in Italia, come è cambiata e quanto costerà il model-year 2024.

Peugeot ha scelto di rinnovare stilisticamente il suo suv 3008 optando anche per una scelta motoristica a zero emissioni dato che da questa generazione in avanti l’idea della casa francese sarà di svoltare totalmente verso l’elettrificazione. Scopriamo quando uscirà sul mercato, il suo prezzo e le dimensioni.

Nuova Peugeot 3008 elettrica: dimensioni ed uscita

Il suv di Peugeot è cambiato totalmente a livello estetico, il suo stile assomiglia molto a quello che si è abituati a vedere sui suv sportivi dato che il disegno del tetto lo fa molto assomigliare ai suv-coupé che stanno iniziando a monopolizzare il mercato.

Questa scelta ha fatto sì che le dimensioni del veicolo siano diverse rispetto alla generazione che lascerà le nostre strade.

Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 54

: 4 metri e 54 Larghezza : 1 metro e 89

: 1 metro e 89 Altezza : 1 metro e 64

: 1 metro e 64 Passo: 2 metri e 73

Dati che manifestano la crescita della nuova 3008 rispetto al passato. + 10 cm in lunghezza, + 5 cm in larghezza, + 2 in altezza e + 5,5 nel passo. Aumenta in tutti i reparti a testimonianza di come anche il mercato richieda dai suv top di gamma dimensioni atte al proprio ruolo.

La possibilità di ordinare la nuova 3008 elettrica scatterà da febbraio 2024,questa la data di uscita, da quel momento i clienti interessati potranno iniziare a configurare la propria 3008, con le consegne che avverranno nei mesi successivi.

Il prezzo

Il prezzo di partenza della nuova 3008 elettrica non è ancora stato annunciato dal gruppo Stellantis. Possiamo quindi fare delle ipotesi sul potenziale prezzo d’attacco per questo modello, che secondo noi può partire dai 45-50 mila euro.

Una cifra che se dovesse essere confermata risulterebbe molto buona, sia per la categoria di auto, i competitor hanno prezzi maggiori, che per la motorizzazione, dato che l’elettrico ha attualmente un prezzo molto alto.