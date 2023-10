Peugeot 308: prezzo, interni, dimensioni

La Peugeot 308 si rinnova nel look abbracciando il family feeling già visto su altre vetture della marca francese. Si conferma una berlina spaziosa e dallo stile aggressivo sia esteticamente che internamente. In questo articolo scopriremo il suo prezzo, gli interni e le dimensioni.

Peugeot 308 2023: interni e dimensioni

Gli interni della 308 MY2023 si confermano simili a quelli già visti sulle altre vetture del marchio, l’I-Cockpit resta l’highlight dell’auto con il piccolo volante e lo schermo al centro della plancia da 10 pollici. Anche la strumentazione diventa totalmente digitale abbandonando la classica analogica.

E’ presente la connessione bluetooth con il telefonino, con compatibilità ad Apple Car Play ed Android Auto, non manca la possibilità di collegare i device tramite presa USB-C ed il vano di ricarica wireless per gli smartphone.

Le dimensioni della berlina restano le medesime del Model-Year 2022 e di seguito riepilogate:

Lunghezza : 4 metri e 36

: 4 metri e 36 Larghezza : 1 metro e 85

: 1 metro e 85 Altezza : 1 metro e 44

: 1 metro e 44 Passo: 2 metri e 67

La lunghezza è da vera e propria berlina, colpisce il passo che è davvero elevato per la categoria di vetture infatti è visibile ad occhio la distanza tra i due assi.

Peugeot 308 2023: prezzo

Il prezzo di partenza per la versione a benzina è di 28.520€. La versione diesel entry-level dotata del cambio automatico ha un costo di 34.370€. Per chi fosse interessato alla versione plug-in hybrid il prezzo di partenza è di 41.450€

Le diverse fasce di prezzo evidenziano come sono considerate le motorizzazioni per il mercato italiano, resta ancora la versione a benzina e la versione ibrida ha un prezzo d’attacco in linea con le rivali.

Anche il Diesel si posiziona in linea con le competitor in generale questi sono i prezzi per l’acquisto di una berlina europea nel 2023.