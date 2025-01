Design audace e moderno

La nuova Peugeot 3008 Hybrid GT si distingue per un design audace e moderno, che la colloca tra i SUV premium del mercato. Con una lunghezza di 4,54 metri, il suo profilo slanciato è caratterizzato da linee decise e innovative. La griglia frontale, dal disegno curvo, guida lo sguardo verso fiancate alte e spigolose, mentre il tetto inclinato conferisce un aspetto dinamico. La parte posteriore, con un lunotto ribassato e una coda tronca, aggiunge carattere, pur sacrificando leggermente la capacità di carico. Tuttavia, il bagagliaio offre un volume di 520 litri, uno dei migliori della categoria, rendendolo pratico per l’uso quotidiano.

Interni futuristici e comfort elevato

All’interno, la Peugeot 3008 GT sorprende con un design futuristico e materiali di alta qualità. Il volante compatto è abbinato a un Peugeot Virtual Cockpit con schermo curvo da 21 pollici, creando un’atmosfera avvolgente. Le luci ambientali colorate e le finiture riflettenti conferiscono un tocco premium, mentre i sedili anteriori con funzione massaggio (optional) elevano il comfort durante i lunghi viaggi. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di uno spazio adeguato, nonostante la console centrale ingombrante.

Prestazioni e motorizzazioni

La Peugeot 3008 Hybrid GT è disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui un motore 1.2 turbo benzina mild hybrid da 136 CV. Questo motore offre una guida gradevole in città e su strade extraurbane, con consumi contenuti: 6,5 l/100 km in città e 5,0 l/100 km in extraurbano. La versione Plug-in Hybrid, con 195 CV, consente di percorrere fino a 87 km in modalità elettrica, riducendo le emissioni in contesti urbani. La scelta tra mild hybrid e plug-in hybrid dipende dalle esigenze individuali, con il primo ideale per chi cerca un miglioramento dell’efficienza senza modificare le abitudini di rifornimento.

Prezzi e dotazioni

La Peugeot 3008 Hybrid GT è disponibile a partire da 39.450 euro per la versione Allure Hybrid, che include numerose dotazioni come il cambio automatico, la retrocamera e il clima bi-zona. La versione GT, a partire da 43.600 euro, offre ulteriori miglioramenti come il display curvo e luci Matrix LED. Gli optional, come la guida autonoma di secondo livello e l’impianto audio premium, arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida. Per chi cerca un SUV che unisca prestazioni elevate e comfort, la Peugeot 3008 Hybrid GT rappresenta una scelta interessante e competitiva nel mercato attuale.