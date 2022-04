Ispirato agli scooter Peugeot S55 e S57 degli anni ’50, il Django è un moderno scooter urbano con un tocco neo-retrò. Per il 2022, lo scooter di successo sta ricevendo una piccola rinfrescata esterna, trasformandolo in un Peugeot Django Shadow attraverso una nuova livrea che gli dà una personalità più “avventurosa”.

Tutto questo mantenendo la stessa base tecnica del modello attuale.

Verde avventura

Disponibile nelle versioni 50 e 125 cc, lo scooter neo-retrò di Peugeot Motorcycles sarà commercializzato da maggio in questa variante Shadow. Questo nuovo colore “Adventure Green” del catalogo, a metà strada tra il grigio e il verde scuro, dovrebbe evocare l’avventura e il fuoristrada. Per fare questo, la Django Shadow scambia il suo cromo con il nero lucido sulla cornice dei fari, gli inserti laterali, le ruote e gli specchietti.

Senza dimenticare la “griglia”, ispirata alla storia di Peugeot, ma molto al passo con i tempi grazie alla sua illuminazione a LED integrata.

Il sedile cucito nero e lo scudo termico del silenziatore sono anch’essi vestiti di nero, per un look uniforme e quasi furtivo. Per il resto, la Peugeot Django Shadow conserva le sue linee vintage e artistiche, che sono più popolari che mai.

Peugeot Django Shadow: 50 o 125 cc

Il Peugeot Django Shadow è ancora offerto in due versioni, 50 e 125 cc, a seconda delle esigenze e delle categorie di licenza degli utenti. Come promemoria, lo scooter con il leone è alimentato da un motore monocilindrico EasyMotion con 10,6 CV e 9,3 Nm di coppia per il modello 125. Ha anche lo stesso telaio (135 kg di telaio tubolare in acciaio, ABS, cerchi da 12 pollici), la scatola del sedile, che può ospitare un casco jet, l’attacco della borsa retrattile, gli scomparti con serratura nel grembiule e una presa da 12 V.

Disponibile nelle concessionarie a partire da maggio 2022, il Peugeot Django Shadow può essere personalizzato scegliendo dal catalogo di accessori del costruttore (portapacchi anteriore e posteriore, bauletto, schienale, parabrezza, paravento, ecc.) Prezzo: da 2.899 euro (50 cc) e 3.349 euro (125 cc).

Peugeot Django Shadow in breve

Una speciale livrea verde avventura per la Peugeot Django

Stile neo-retrò / verde-grigio opaco / dettagli neri lucidi

Motore monocilindrico 4T EasyMotion: 50 o 125 cc / Euro5

Illuminazione LED / presa 12V / ABS / 135 kg

Scompartimenti con serratura / accessori

Disponibilità: maggio 2022

Prezzo: da € 2.899 o € 3.349

