Super73 C1X: la seducente moto elettrica made in USA

Super73 annuncia la sua prima piccola moto elettrica made in USA, prevista per il 2023: la Super73 C1X. Questa creatura avrà un look retro-futuristico attraente e colorato. Dopo un rinvio dell’annuncio, che sarebbe dovuto avvenire all’inizio dell’anno durante il CES 2022 di Las Vegas, il produttore finalmente ha rivelato i vari dettagli.

La Super73 C1X conferma le ambizioni di diversificazione del giovane marchio californiano.

Una moto metà-retrò

La Super73 C1X è una piccola moto elettrica progettata come alternativa alle “grandi” moto, sia a combustione interna che elettrica. Meno ingombrante di quest’ultima, è a metà strada tra la piccola Honda MSX e altre moto Motron Vizion con cerchi da 12 pollici. Montata su ruote da 15 pollici, la C1X promette di essere più compatta, pur adottando uno stile retrò futuristico.

Ha infatti un design minimalista e funzionale, una sottile illuminazione a LED e colori evocativi della fine degli anni ’80, inizio anni ’90.

Molto “geometrica” nel suo approccio, la piccola moto Super73 è dotata di cerchi pieni, un sedile piatto (monoposto), così come una parte centrale con curve che annuncia un buon supporto a livello delle cosce. La luce anteriore decentrata e la schiuma di protezione del manubrio danno alla moto un’aria da cross-country.

Con un’altezza della sella di 790 mm e un peso di circa 130 kg, Super73 C1X dovrebbe eccellere anche in termini di accessibilità e facilità di guida.

Super73 C1X: 120 km/h, 160 km

Anche se il produttore non ha ancora rivelato tutte le caratteristiche tecniche della Super73 C1X, ci ha comunque fornito alcune cifre. La piccola moto elettrica sarà alimentata da un motore centrale (a catena secondaria, secondo le immagini), capace di spingere la macchina fino a 120 km/h. L’autonomia è annunciata a 160 km in uso esclusivamente urbano, con una carica rapida da 0 a 80% in meno di un’ora. Per il resto, possiamo immaginare un piccolo cruscotto collegato, un monoammortizzatore regolabile ma nessun ABS in vista, almeno giudicando dalle prime immagini. Il lancio della C1X è previsto per la fine del 2023.

La Super73 C1X in breve

Una mini moto elettrica made in USA

Design retro-futuristico compatto e attraente

Motore elettrico: 120 km/h, trasmissione a catena

Illuminazione LED / sedile singolo / cerchi da 15 pollici

Gamma: 160 km / da 0 a 80% in meno di un’ora

Disponibilità: fine 2023

