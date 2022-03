Peugeot e-Expert: dimensioni, prezzo e autonomia

Per essere lanciato nel settembre 2020, il Peugeot e-Expert è il secondo veicolo utilitario elettrico del marchio dopo l’e-Partner. Disponibile in due configurazioni di batteria, fornisce fino a 330 km di autonomia con una singola carica e offre le stesse dimensioni delle sue versioni con motore a combustione.

Motore del Peugeot e-Expert

Identico a quello della Peugeot e-208, il motore del Peugeot Expert elettrico combina 260 Nm di coppia e 100 kW di potenza, cioè 136 CV. Con una velocità massima di 130 km/h, il veicolo utilitario elettrico Peugeot può accelerare da 0 a 100 km/h in 10,8-11,9 secondi e 1.000 metri da fermo in 35,8 secondi. In recupero, lo 0 a 80 km/h è raggiunto in 12,1 secondi, per un peso tra 1.838 kg (Compact 50 kWh) e 2.053 kg (Long 75 kWh).

Ci sono tre modalità di guida: Eco (60 kW), Normal (80 kW) e Power (100 kW).

Batteria e autonomia

Per adattarsi meglio alle esigenze dei professionisti, il Peugeot e-Expert è disponibile in due configurazioni di batteria. Il pack è installato nel pavimento del veicolo e quindi non riduce lo spazio di carico.

Il primo, con 50 kWh, fornisce 230 km di autonomia con una sola carica, mentre il secondo, con 75 kWh, sale a 330 km.

Questi valori sono approvati nel ciclo WLTP medio con un carico del 30%, cioè circa 350 kg.

La ricarica

Il portello di ricarica è integrato nell’ala anteriore sinistra del veicolo. In corrente alternata, il Peugeot Expert elettrico è dotato di un caricatore monofase di 7,4 kW. Tuttavia, un caricatore AC trifase da 11 kW è disponibile come opzione. Per la ricarica rapida, l’Expert utilizza un connettore combinato CCS. Tollerando fino a 100 kW di potenza massima, questo permette una carica dell’80% in 30 minuti sulla batteria da 50 kWh e in 45 minuti sulla versione da 75 kWh.

Dimensioni e carico utile del Peugeot e-Expert

Il furgone è disponibile in tre lunghezze – 4,61, 4,96 o 5,31 – e può trasportare fino a 1.078 kg (1.150 kg in 75 kWh). Il Peugeot Expert elettrico può anche trainare 1.000 kg su tutte le sue varianti. Il volume utile può essere fino a 6,1 m3, o anche 6,6 m3 con Moduwork, sufficiente per trasportare 3 euro-pallet. La lunghezza utile varia da 2,16 a 2,86 metri (senza Moduwork), con un passo di 1,26 m e un’altezza di 1,40 m.

Uscita e prezzi

Gli ordini per l’e-Expert sono stati aperti nel luglio 2020 ed è stato messo in vendita il 28 settembre 2020. I prezzi partono da 36.100 euro tasse escluse per la finitura Premium, la batteria da 50 kWh e la carrozzeria Standard. Tuttavia, la e-Expert Compact è disponibile solo con una batteria da 50 kWh e l’assetto Urban a 37.250 euro, IVA esclusa. Intanto, anche la Citroën Berlingo elettrica potrebbe essere una valida alleata.