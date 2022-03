Peugeot e-Traveller: dimensioni, motori e autonomia

La Peugeot e-Traveller è destinata alle famiglie numerose e ai professionisti, ed è derivata dal veicolo utilitario e-Expert. Hanno infatti lo stesso motore da 136 CV e batterie da 50/75 kW. Insomma, il secondo veicolo elettrico derivato da un veicolo utilitario Peugeot, l’e-Traveller, ha un design identico.

Il furgone diventa così una navetta o un grande MPV per i passeggeri, identificabile dalla griglia del radiatore completa, dal logo blu e dal nome sul retro.

Motore e prestazioni

Come gli altri modelli Peugeot, l’e-Traveller utilizza il piccolo motore da 100 kW/136 CV. Questa potenza e la coppia massima di 260 Nm consentono uno 0-100 km/h in 13,1 secondi, mentre la velocità massima è di 130 km/h.

La navetta può completare i 1.000 m di partenza in piedi in 35,8 secondi e 80-120 km/h in 12,1 secondi. Sono possibili tre modalità di guida:

Eco con 60 kW di potenza

Normale con 80 kW

Piena potenza di 100 kW

Avvicinandosi a 2 tonnellate nella versione da 50 kWh e a circa 2.150 kg nella versione da 75 kWh, il veicolo elettrico può comunque trainare 1 tonnellata su tutte le versioni.

Autonomia e ricarica del Peugeot e-Traveller

Come la sua versione utility e i suoi cugini Citroën e Opel, questo grande veicolo offre una scelta di due batterie, garantite per 8 anni o 160.000 km fino al 70% di carica:

50 kWh per 230 km di autonomia

75 kWh per 330 km di autonomia

La presa di tipo 2 fornisce una ricarica lenta o accelerata fino a 7,4kW, o 11kW in trifase come opzione.

La potenza massima è di 100 kW sulla presa Combo.

Versioni, carico e peso

L’e-Traveller è disponibile in tre stili di carrozzeria, tutti in grado di trasportare fino a 9 persone. Hanno tutti un’altezza di 1,90 m e una larghezza di 1,92 m esclusi gli specchi:

Compatto (4,61 m), non compatibile con la batteria da 75 kW

Standard (4,96 m)

Lungo (5,31 m)

In termini di capacità di carico, il più piccolo dei due offre da 224 a 2.200 litri a seconda della configurazione dei sedili. La Standard intermedia offre da 798 litri a 3,97 m3, la grande da 1.384 litri a 4,55 m3 e i sedili sono rimovibili. Per i privati, due finiture Active e Allure compongono la gamma. Per i professionisti e le aziende, sono disponibili due varianti Business e Business VIP.

A seconda della versione, include aiuti alla guida come il cruise control, il riconoscimento dei segnali, il rilevatore di punti ciechi e una telecamera di retromarcia. Per il comfort, c’è l’aria condizionata automatica con preriscaldamento a distanza, uno schermo centrale compatibile con lo smartphone con GPS o sedili riscaldati.

Inoltre, non dimenticate l’applicazione telefonica Free2Move Services (stazioni di ricarica, pianificatore di viaggio), e un servizio opzionale Mobility Pass che include un noleggio auto (se in leasing) in qualsiasi momento.

Uscita e prezzo

L’e-Traveller è uscito in Italia nel gennaio 2021, con un prezzo che parte da 48.250 euro. Si noti che questa navetta esiste anche in altri marchi PSA, sotto i nomi Citroën ë-Spacetourer e Opel Zafira-e Life.