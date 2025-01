Porsche è un marchio che tra la miriade di modelli che ha prodotto nel corso della sua storia è nell’immaginario collettivo legato specificatamente ad uno: la 911 ovvero la prima sportiva del marchio fondato da Ferdinand Porsche, un’auto che nel corso del tempo ha saputo sempre adattarsi ai cambiamenti. In questo articolo analizziamo la versione 2025 della Carrera S.

LEGGI ANCHE: Riscaldamento del motore in inverno – cosa sapere per una guida più sicura

Porsche 911 Carrera S: anello di congiunzione tra T e GTS

La nuova Porsche 911 Carrera S è il perfetto collegamento tra la Carrera T, divenuta la base con una potenza di meno di 400 cavalli e la GTS che dal suo avvento è sempre stata la versione “di lusso” del modello capace di avere il top di prestazioni e tecnologia.

La S se n’è sempre stata lì tranquilla a mostrare le sue carte e a convincere chi cercava il giusto equilibrio. Questo suo dogma, l’equilibrio, si rivela vincente anche nel MY 2025 con una potenza di 480 cavalli e 530 Nm di coppia massima ed una velocità massima di 308 km/h.

L’impianto frenante è stato oggetto di un upgrade, infatti ora vengono adottati i freni della GTS che oltre ad avere le pinze rosse hanno un diametro di 408 mm all’anteriore e di 380 mm al posteriore.

C’è il torque-vectoring in configurazione standard, una chicca che è assente sulle altre versioni di Carrera. Di serie anche uno scarico sportivo con terminali in argento.

LEGGI ANCHE: Aumento dei prezzi delle assicurazioni auto – analisi e prospettive future

Interni mix tra pelle ed alta tecnologia. Il prezzo è giusto

Gli interni della nuova Carrera S sono un trionfo di pelle nera, questa infatti si trova sui sedili, sul poggiatesta, sul cruscotto e sui pannelli delle portiere anteriori. Optional la copertura per i sedili posteriori sulla coupé, l’aggiunta dei sedili dietro la si ha senza sovrapprezzo, altrimenti si può restare con la configurazione a due posti secchi.

Se così non dovesse bastare, la pelle nera può essere aggiunta al vano portaoggetti, ai pannelli laterali e alla base dei sedili. Altri optional sono il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, utile per affrontare dossi e sconnessioni pronunciate oltre che il pacchetto Sport Chrono studiato per la pista in combinata con l’applicazione Porsche Track Precision.

Il prezzo di partenza della nuova Carrera S 2025 è di 159.447 euro per la versione Coupé che diventano 173.859 se si opta per la Cabriolet.