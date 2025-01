Un evento di grande rilevanza in Indonesia

La presentazione dell’Enduro Pertamina VR46 Racing Team ha avuto luogo in un evento online trasmesso in diretta da Giacarta, capitale dell’Indonesia. Questo evento ha segnato un momento significativo per il team di Valentino Rossi, che ha svelato le sue due Ducati pronte per il mondiale 2025 della MotoGP. La squadra si distingue quest’anno per avere nel suo box due moto differenti, una scelta strategica che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione.

Le moto e i piloti del team

Fabio Di Giannantonio avrà l’onore di guidare la nuova Desmosedici GP25, una moto che promette prestazioni elevate, mentre Franco Morbidelli continuerà a utilizzare la GP24, la stessa moto con cui ha corso nella stagione precedente. Questa diversificazione delle moto offre al team un vantaggio competitivo, poiché entrambi i piloti hanno esperienze e stili di guida differenti. Di Giannantonio, in particolare, avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori piloti della categoria, come Bagnaia e Marquez, utilizzando la stessa moto di alta gamma.

Le aspettative per la stagione 2025

Le aspettative per la stagione sono elevate, con entrambi i piloti pronti a dimostrare il loro valore. Morbidelli, essendo l’unico pilota a partire con una moto già conosciuta, potrebbe rivelarsi un elemento chiave nelle prime gare, mentre Di Giannantonio è carico di motivazione e desideroso di sfruttare al massimo la sua nuova moto. Durante la presentazione, i piloti hanno espresso la loro determinazione e il loro entusiasmo per la stagione che sta per iniziare, sottolineando l’importanza del supporto della casa madre e dei fan.

Un legame speciale con l’Indonesia

La scelta di tenere la presentazione in Indonesia non è casuale; il paese rappresenta un mercato in crescita per la MotoGP e il team ha voluto sottolineare il legame con i propri sponsor locali. La livrea delle moto, che presenta richiami al passato di Valentino Rossi, è stata progettata per catturare l’attenzione e riflettere l’identità del team. I piloti hanno espresso il loro desiderio di fare bene nella tappa di Lombok, dove sperano di regalare emozioni ai tifosi indonesiani.