Prezzo Hyundai Ioniq 6: berlina elettrica a 62.500 euro

Dopo il SUV Ioniq 5 dal design audace, Hyundai propone la Ioniq 6, una berlina altrettanto elegante il cui prezzo è stato finalmente svelato. La Ioniq 6 è una wagon lunga 4,85 metri con linee ondulate che per certi versi ricordano la prima Mercedes CLS.

L’auto ha finalmente un prezzo nella sua versione di lancio First Edition con una vocazione di fascia alta. Il prezzo sarà di 62.500 euro per questa berlina equipaggiata con batterie da 77,4 kWh e che sviluppa una potenza massima di 325 CV con i suoi due motori. Questo le consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e di percorrere 519 chilometri secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Hyundai Ioniq 6: il prezzo di una Tesla Model 3 Long Range

Questo la pone leggermente al di sopra della Tesla Model 3 Long Range, che ha un prezzo base di 62.499 euro. Più piccola (4,69 metri), la vettura americana vanta prestazioni migliori con un tempo da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi e un’autonomia maggiore (602 km WLTP). Va notato che nella versione a trazione posteriore con batterie di grandi dimensioni, la Hyundai Ioniq 6 farà ancora meglio con un’autonomia dichiarata fino a 614 km.

E probabilmente costerà meno della Model 3 Long Range.

Attualmente è in catalogo solo la versione a trazione integrale in questa serie First Edition. Per le altre varianti dovremo aspettare ancora qualche settimana.

La Hyundai Ioniq 6 è una delle auto elettriche più efficienti

I valori ufficiali stabiliti secondo le norme WLTP sono davvero straordinari per un’auto elettrica in termini assoluti e sfiorano l’incredibile per una berlina di 4,86 metri. La Hyundai Ioniq 6 entra nell’esclusivo club degli “oltre 600 km” insieme, ad esempio, alla Tesla Model 3 e alla Mercedes EQS, il che è già di per sé un risultato.

Tuttavia, è l’efficienza che dimostra l’eccellente lavoro degli ingegneri, con un consumo ufficiale di 14,3 kWh/100 km che molte city car elettriche possono solo sognare. La versione con batteria piccola raggiunge addirittura i 13,9 kWh/100 km!

Infine, i prezzi italiani saranno annunciati a breve.