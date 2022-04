Hyundai Ioniq 5: votata come auto mondiale del 2022

La Hyundai Ioniq 5, auto mondiale del 2022, è una novità inaspettata e piacevole. Tutti conosciamo il titolo di “Auto dell’anno”, progettato a livello europeo, vinto quest’anno dalla Kia EV6. E c’è un livello superiore, i “World Car Awards”, che distinguono le auto a livello globale.

Hyundai Ioniq 5 votata come auto mondiale dell’anno 2022

Per essere nominate, le auto devono essere vendute in almeno due mercati principali in tutto il mondo. La giuria è composta da giornalisti di tutto il mondo… ma la distribuzione non è molto equa, visto che ci sono 22 americani contro 1 francese. Tuttavia, i modelli distinti sono ancora conosciuti in Francia. Così, dopo la Volkswagen ID.4, è la Hyundai Ioniq 5 che ha vinto il titolo supremo per il 2022.

Un’altra auto elettrica! Non potrebbe essere altrimenti: la prima auto elettrica di Hyundai progettata su una base dedicata a questo tipo di motorizzazione era in finale con la Ford Mustang Mach-E e la Kia EV6. La giuria non ha giocato la carta del conservatorismo, anche se le auto elettriche rappresentano ancora una piccola quota delle vendite globali.

Non sorprende che Hyundai abbia vinto anche il premio nella categoria elettrica, contro l’Audi e-tron GT e Mercedes EQS, ma anche il premio per il design.

Questi ultimi non sono tornati a casa a mani vuote: Mercedes ha vinto il trofeo “World Luxurious Car”, cioè l’auto top di gamma dell’anno, e Audi ha vinto il trofeo “Word Performance Car”, l’auto sportiva dell’anno. L’elenco dei premi è stato completato dalla city car dell’anno: la Toyota Yaris Cross (che era contro la Opel Mokka e la Volkswagen Taigun, cugina della T-Cross).