Il Red Bull Ring di Spielberg ospita il quindicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2026, l’ultimo prima del tour extra-Europa verso Asia e Australia. Dopo la vittoria di Marc Marquez a Misano, la lotta per il titolo è più aperta che mai e il weekend austriaco promette spettacolo da capo a piedi. Gli appassionati potranno seguire ogni momento in diretta su Sky Sport in streaming su NOW e, più tardi, sulle repliche offerte da TV8.

Programma completo del weekend a Spielberg

Il programma scritto a mano per il 18-20 settembre parte venerdì alle 9:00 con le prove libere della Moto3 e della Moto2 seguite dalle sessioni della classe regina. La qualifica MotoGP si disputa il sabato mattina, mentre agli 15:00 parte la Sprint Race di 14 giri, decisiva per le posizioni di partenza della gara lunga. Domenica 20 settembre è la giornata clou: alle 8:55 si corre la seconda gara dei Baggers alle 9:40-10:50 il Warm-Up MotoGP seguiti da Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e, infine, la gara lunga di MotoGP alle 14:00. Le repliche sulla piattaforma Sky Sport sono programmate alle 18:00, 20:00 e 22:00, con possibilità di on-demand in qualsiasi momento.

Calendario televisivo e streaming

Chi preferisce la visione tradizionale può sintonizzarsi su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) per la copertura integrale di tutte le sessioni. L’app NOW replica esattamente la programmazione di Sky, consentendo la visione su tablet e smartphone. TV8 propone invece le qualifiche di tutte e tre le classi e la Sprint di sabato in diretta, mentre le gare di domenica sono trasmesse in differita: Moto3 alle 13:45, Moto2 alle 15:05 e MotoGP alle 16:50.

Protagonisti e scenari di classifica

Il weekend austriaco è particolarmente interessante per i contrasti in evidenza. Marc Marquez tornato in forma dopo l’intervento alla spalla, ha annullato il ritardo accumulato a Mugello e, con la doppietta di Misano, guida ora la classifica a pari punti con Jorge Martin. Tuttavia, il duca spagnolo deve fare i conti con un problema al braccio destro che lo ha costretto al quinto posto a Misano; la decisione su un eventuale intervento chirurgico potrà cambiare le sorti del campionato. Marco Bezzecchi ha subito una caduta al primo giro della Sprint, interrompendo la sua striscia di cinque podi consecutivi, mentre Pedro Acosta ha dominato le prove libere, conquistando il pole e poi la vittoria nella gara lunga, la sua prima classifica nella categoria regina.

Altri contendenti in vista

Accanto ai leader, Alex Marquez e Pedro Acosta hanno mostrato una forma smagliante, entrambi saliti sul podio a Misano. Ai Ogura giovane promessa della Aprilia è attualmente a distanza di pochi secondi dal podio e può diventare un elemento decisivo nelle prossime gare. La classifica fissa, al termine del weekend, vede Jorge Martin in testa con 306 punti, seguito da Marc Marquez a 294, Marco Bezzecchi a 264 e Pedro Acosta a 234.

Dettagli tecnici del Red Bull Ring

Il circuito di Spielberg è lungo 4,35 km, con 11 curve (otto a destra, tre a sinistra) e un rettilineo di 810 m. Le gare della categoria regina prevedono 28 giri, mentre la Sprint ne conta 14; la Moto2 correrà 23 giri e la Moto3 20. Il tracciato, caratterizzato da rapidi cambi di direzione e un settore di elevata velocità, favorisce le Ducati ma ha già regalato incidenti memorabili, tra cui quello del 2020 che ha coinvolto diversi piloti di spicco. Grazie alla sua configurazione, il Red Bull Ring rimane uno dei circuiti più brevi e intensi del calendario MotoGP.

Come non perdersi nulla

Per gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati, Sky Sport offre anche canali dedicati ai highlights su SkyLightsRoom e notifiche via WhatsApp. Le repliche On-Demand consentono di rivivere i momenti salienti, dalla Paddock Live Show al Race Anatomy in qualunque momento della giornata. Insomma, il Gran Premio d'Austria 2026 è pronto a regalare emozioni, colpi di scena e, soprattutto, una nuova pagina nella lotta per il campionato mondiale.