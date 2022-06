La Qiantu K20 potrebbe salvare l’azienda in seguito al suo rischio di fallimento. Dopo diversi anni di prototipo, la supercar elettrica Qiantu K50 fu presentata ufficialmente nel 2018. Le ambizioni erano tali che venne firmato un accordo per la produzione negli Stati Uniti in collaborazione con Mullen.

Il successo non è evidentemente arrivato e la produzione è cessata nel 2020. Da allora, non ci sono state più notizie del marchio e si pensava che avesse semplicemente chiuso i battenti.

Qiantu K20, da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi

Ovviamente non è questo il caso, perché Qiantu ha appena lanciato un nuovo modello sul mercato cinese. La K20 era stata annunciata da due concept car nel 2018 e nel 2019.

Sebbene il costruttore abbia abbandonato il suo progetto di supercar, rimane comunque in una nicchia di modelli piuttosto sportivi. Si tratta infatti di una piccola coupé a 2 posti molto compatta (meno di 4 metri), che vanta prestazioni elevate e un prezzo contenuto. Con i suoi 160 kW/218 CV e la trazione integrale, dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di 4,7 secondi. Grazie anche al suo peso di soli 780 kg.

È prevista anche una versione a due ruote motrici. Offre anche l’autonomia più lunga: 500 km nel ciclo NEDC (autonomia non comunicata per il modello 4WD). È anche il più economico: solo 86.800 RMB, ovvero 12.200 euro. La versione 4×4 costa 149.800 RMB (21.100 euro). Qiantu offre anche pacchetti di noleggio delle batterie per ridurre ulteriormente il prezzo.

Lo stile esterno rimane fedele al concept, con un frontale molto simile a quello della defunta K50 e un posteriore molto solido. A bordo si respira un’atmosfera moderna, con un gruppo di tre schermi che circondano il sedile del conducente e altre caratteristiche più austere, come l’assenza di una console centrale o di un bracciolo, o i regolatori dei finestrini che ricordano alcune vetture Honda degli anni ’80…

Le consegne della K20 inizieranno in autunno. Una versione a 5 porte, la K25, è prevista per il prossimo anno.

