Mercedes ha richiamato un milione di veicoli e per un motivo specifico. Le informazioni sono state rese pubbliche dall’Autorità Federale dei Trasporti (KBA) in Germania e dal suo equivalente americano, l’NHTSA. Mercedes richiamerà quasi un milione di veicoli di un’ampia gamma di prodotti, poiché sono stati prodotti per oltre dieci anni.

La colpa è un elemento essenziale di un’auto, che contribuisce direttamente alla sicurezza.

Secondo Mercedes, la corrosione del servofreno in corrispondenza dei giunti potrebbe causare una perdita di potenza frenante, che in alcuni casi potrebbe essere fatale. “Il problema potrebbe essere accompagnato da rumori sibilanti o di scorrimento che si sentono quando si aziona il freno”, afferma Mercedes, che riferisce di aver individuato diversi casi isolati prima di rendersi conto che il problema potrebbe essere più diffuso e comune a tre modelli specifici.

Mercedes ha richiamato un milione di veicoli: problemi ai freni per Mercedes ML, GL e Classe R

Il problema riguarda la Classe R, la Classe ML e la Classe GL prodotte tra il 2004 e il 2015. Tre Mercedes prodotte nello stesso stabilimento di Tuscaloosa, negli Stati Uniti. Le cifre relative al mercato italiano non sono note, ma solo in Germania sono 70.000 i veicoli interessati da questo richiamo.

Possiamo quindi immaginare che diverse migliaia di queste auto presenti sulle nostre strade devono far parte dei 993.407 veicoli elencati da Mercedes in tutto il mondo.

Il produttore consiglia ai proprietari di non guidare l’auto finché non è stata portata in officina.

In Germania, Mercedes offrirà ai propri clienti anche soluzioni alternative per gli spostamenti (auto in prestito, pagamento dei mezzi pubblici, ecc.). Resta da vedere se la filiale italiana farà lo stesso. Poiché a volte si tratta di modelli più vecchi, è possibile che non tutti i costi siano coperti. Per sapere se la vostra Mercedes Classe ML, GL o R fa parte della campagna di richiamo, Mercedes mette a disposizione uno strumento online molto semplice.

Inserite il numero di serie del vostro veicolo e saprete quali richiami vi riguardano. Se il richiamo del servofreno non è presente nell’elenco, contattare il concessionario più vicino per accertarvi di essere esenti da una visita in officina. Con questo tipo di fallimento, è meglio non correre rischi.

