Qualifiche e prove libere del GP Ungheria 2026: tutto quello che c’è da sapere

Il Gran Premio d'Ungheria 2026 è iniziato con le prove libere e le qualifiche. Scopri i dettagli delle prestazioni dei piloti e le novità del circuito.

Il Gran Premio d’Ungheria 2026 ha ufficialmente preso il via con le prove libere e le qualifiche che si sono tenute sabato 25 luglio. La gara, in programma per domenica 26 luglio, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Formula 1.

Dopo il successo di Kimi Antonelli nel precedente Gran Premio del Belgio, la tensione è alta. Antonelli, leader del campionato, ha un vantaggio di 50 punti su Lewis Hamilton che non vuole lasciare scappare l’occasione di recuperare terreno nella corsa al titolo mondiale.

Le qualifiche del GP Ungheria 2026

Le qualifiche del GP Ungheria 2026 sono state trasmesse in diretta su Sky Sport UnoSky Sport F1 e Sky Sport 4K con la possibilità di seguirle anche in streaming su Sky Go e NOW TV. In differita, le qualifiche sono state visibili su TV8 e in streaming su .

La sessione di qualifiche ha visto Lando Norris conquistare la pole position con un tempo di 1:17.207, eguagliando Jackie Stewart al 21° posto nella classifica di tutti i tempi. Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto, ma rischia una penalità di tre posizioni in griglia per un presunto impeding su Oscar Piastri. Anche Kimi Antonelli è sotto investigazione per non aver rispettato il regime di bandiera gialla e per un mancato rispetto del delta time nel giro di rientro.

Le statistiche delle qualifiche

Le qualifiche del GP Ungheria 2026 hanno visto McLaren raggiungere la sua 178ª pole, diventando il primo team nella storia con 10 pole all’Hungaroring. I motori Mercedes hanno raggiunto la loro 260ª pole, un traguardo storico per il motorista.

Le prove libere del GP Ungheria 2026

Le prove libere del GP Ungheria 2026 hanno visto Charles Leclerc al comando nella prima sessione, nonostante un problema alla sua SF-26 che lo ha costretto a fermarsi. La Ferrari ha mostrato ottime prestazioni sul passo gara, con Max Verstappen e Lewis Hamilton a seguire. Tra i rookie, Oliver Bearman ha impressionato con un settimo posto.

La seconda sessione di prove libere ha visto Lewis Hamilton al comando, con Charles Leclerc secondo e Lando Norris terzo. Kimi Antonelli nonostante un tredicesimo posto, ha mostrato un passo gara impressionante.

Il circuito dell’Hungaroring

L’Hungaroring situato a Mogyoród a 25 km da Budapest è uno dei circuiti più lenti e tortuosi del calendario. Con le sue 14 curve e una lunghezza di 4.381 metri, il circuito è noto per le sue sfide tecniche e le temperature elevate dell’asfalto, che possono raggiungere i 48-50°C.

Il legame tra Lewis Hamilton e l’Hungaroring è uno dei più vincenti nella storia della Formula 1. Hamilton ha conquistato ben 9 pole position su questo circuito, un record che potrebbe battere nuovamente.

Il programma del weekend

Il weekend del GP Ungheria 2026 è ricco di appuntamenti. Oltre alle prove libere e alle qualifiche, ci saranno anche le gare di Formula 2Formula 3 e Porsche Supercup. La gara principale di Formula 1 si terrà domenica 26 luglio alle ore 15.

Non perderti la diretta esclusiva su Sky Sport UnoSky Sport F1 e Sky Sport 4K con repliche disponibili su TV8 e in streaming su .