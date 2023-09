Triumph Speed 400, maggiori dettagli relativamente al possibile prezzo d'acquisto per il mercato italiano della moto in arrivo nel 2024.

La casa britannica ha lanciato la versione 2024 della sua naked Speed 400 una moto con cui ha intenzione di colpire il pubblico italiano grazie al suo essere poliedrica e adatta a qualunque tipo di centauro e strada. In questo articolo scopriremo i principali aspetti della motocicletta.

LEGGI ANCHE: Triumph Scrambler 400x, prezzo e caratteristiche

Triumph Speed 400: velocità massima e consumi

La velocità massima che la Speed 400 è in grado di raggiungere è di 170 km/h. Velocità che arriva dopo aver tirato per parecchio il motore. A dimostrazione come altre Naked che la top speed non è il dato principale per cui si acquistano.

I consumi non sono elevati, infatti la casa dichiara un consumo di 3,5 litri/100 km pari a poco più di 28 km al litro davvero un dato ottimo che dimostra la bontà di questa moto ad essere usata in qualsiasi condizione.

La cilindrata ne permette l’utilizzo su strada in maniera davvero agevole e come attestano i consumi non è poi molto assetata a differenza di altre 400 che richiedono più benzina per correre.

LEGGI ANCHE: Perché la moto si spegne da sola? Ecco cosa accade

Il prezzo della Speed 400

Il prezzo della nuova Speed 400 non è ancora stato annunciato dato che la moto sarà disponibile a partire dal prossimo anno.

Nel frattempo si possono fare delle ipotesi prendendo come riferimento il mercato indiano, dove la moto è già presente. Il prezzo di listino in India per la Speed 400 è di circa 3000 euro con il cambio attuale.

Logico quindi pensare che la cifra d’acquisto per il mercato italiano possa avvicinarsi ad un valore di circa 6/7000 euro. Una cifra in linea con quello che la moto offre ed anche con le politiche del marchio che non è mai stato particolarmente esoso in termini di prezzo d’acquisto.

Chissà che un prezzo “a portata di portafoglio” possa garantire a questo modello un boom di acquisti facendo tornare di moda questo famoso marchio di moto.