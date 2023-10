Quanto costa verniciare un’auto di nero

A volte capita di voler cambiare colore alla propria auto perché quello di serie ha stancato. Uno dei colori più in voga ma anche forse quello più difficile da tenere pulito è il nero. In questo articolo vediamo quanto costa verniciare la propria auto di nero cambiando colore rispetto a come è uscita di fabbrica.

Quanto costa verniciare auto di nero

La verniciatura di un’auto è un processo irreversibile e quindi quando è giunto il momento di cambiare colore alla nostra quattro ruote si è indecisi su quale scegliere. Uno dei più scelti è sicuramente il nero, tanto bello quanto difficile da tenere pulito dato che il suo essere scuro non rileva graffi e segni che purtroppo si creano anche su questo colore.

In tema di verniciatura una delle più grandi differenze è meramente economica e si rifà al costo di questa operazione. Le possibilità sono due per poter cambiare colore alla propria auto: il car wrapping e la verniciatura vera e propria.

Il primo metodo è sicuramente più economico ma non ha il medesimo effetto di una verniciatura a polvere. In media una verniciatura è un processo molto costoso per questo motivo la tecnica del wrapping è usata per contenere le spese ed avere un buon risultato estetico.

Tralasciando il wrapping e concentrandoci su una verniciatura è bene sapere che il prezzo in media è il doppio rispetto a quanto si paga un wrap.

Se un wrap di alta qualità ha un costo di 1.000 euro per una verniciatura a polvere di colore nero la cifra è destinata a raddoppiare. Il costo da pagare è quindi di 2.000 euro per avere la propria auto verniciata di nero a polvere.

Al momento di scegliere la tipologia di nero si può discutere con il verniciatore di che tonalità farla, si possono scegliere vernici originali della casa costruttrice del proprio veicolo o optare per vernici nere di altre marchi automobilistici ma in questo caso i costi saranno differenti.

La verniciatura è quindi un procedimento che garantisce maggiore qualità ma la maggiore qualità la si paga e l’esborso iniziale viene ripagato nel corso del tempo grazie alla maggiore durata.

