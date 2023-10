Mercedes GLB, il suo prezzo di listino, come è configurata internamente ed i difetti da monitorare in caso di acquisto di un usato.

La Mercedes GLB è il secondo suv in linea di modelli della gamma dato che è basato sulla B Class. In questo articolo scopriremo le informazioni principali su questo specifico modello tenendo in considerazione anche i suoi punti deboli, utili da verificare quando si è decisi a volerlo acquistare sul mercato dell’usato.

Mercedes GLB: dimensioni ed interni

Gli interni di Mercedes GLB si mostrano molto simili a quanto si è già visto su altri modelli della casa tedesca, il tachimetro è digitale, il volante è un tre razze dal look decisamente sportivo, la plancia è semplice dato che al di sotto del secondo schermo, quello deputato al sistema di infotainment, vi sono le tre bocchette dell’aria. Posteriormente vi sono due divani il primo da 3 posti e il secondo da 2 siccome GLB è disponibile solo in configurazione 7 posti.

Le dimensioni della GLB la posizionano decisamente più lontana rispetto a GLA in termini di passo essendo ben 20 cm più lunga e più vicina al GLC. Di seguito eccole riepilogate:

Lunghezza : 4 metri e 63

: 4 metri e 63 Larghezza : 1 metro e 84

: 1 metro e 84 Altezza : 1 metro e 66

: 1 metro e 66 Passo: 2 metri e 82

Difetti e prezzo

I maggiori difetti di Mercedes GLB sono legati al sistema sospensivo ed allo sterzo, in particolar modo un supporto dell’asse anteriore difettoso che potrebbe addirittura corrodersi. Questo è presente su vetture uscite dalla fabbrica nel 2021 ma è bene verificarlo anche su auto del 2022.

Inoltre vi è il rischio di avere problemi con l’airbag in quanto sia a livello hardware che software la GLB in particolare quella del 2021 non farebbe scattare gli airbag e le cinture di sicurezza in caso di incidente. La maggior parte delle vetture sono state richiamate, ma se non si è sicuri è il caso di contattare il centro Mercedes più vicino fornendo i dati dell’auto in vostro possesso.

Il prezzo di partenza per il MY2023 di Mercedes GLB è fissato in 43.839 euro.