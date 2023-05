Quanto dura la frizione di un’auto? Tutto ciò che si deve sapere

Quanto dura la frizione di un’auto e come farla durare a lungo? È un dato di fatto che la frizione non durerà per sempre, indipendentemente da quanto ci si prenda cura del veicolo. A un certo punto, sarà necessario far sostituire la frizione da un meccanico.

Tuttavia, può essere difficile pianificare questa operazione se non si sa approssimativamente quando sarà necessario sostituirla: quanto dovrebbe durare una frizione se ci si prende cura di essa?

Quanto dura la frizione di un’auto?

Naturalmente, non esistono due frizioni uguali. Anche se possono avere lo stesso design e adattarsi agli stessi tipi di auto, gran parte della variazione della durata di una frizione dipende dal conducente e dalla routine di manutenzione. In generale, la maggior parte delle frizioni ha una durata di circa 150.000 km.

Ciò può dipendere da molti fattori, non tutti controllabili. Ad esempio, se si vive e si guida in città, è probabile che ci si fermi e si parta spesso ai semafori, il che logora la frizione più di una guida fluida e continua in autostrada.

Inoltre, il clima caldo può causare un’usura più rapida della frizione, con conseguente necessità di sostituirla prima. Sia che si tratti di un’ondata di caldo, sia che si viva in un clima naturalmente caldo, ciò potrebbe ridurre l’aspettativa di vita del vostro sistema di frizione. Fattori come questo potrebbero non essere menzionati al momento della revisione del veicolo, quindi vale la pena di conoscere come i fattori ambientali possono influenzare la longevità dei componenti del veicolo.

La durata della frizione può essere influenzata anche dai materiali utilizzati per la sua realizzazione e dal fatto che si tratti di una frizione a secco o a umido. Una frizione a secco si basa sull’attrito tra l’aria e i dischi della frizione, mentre una frizione a umido è lubrificata e utilizza l’attrito tra il lubrificante e i dischi della frizione.

Questi fattori possono avere un impatto anche su altri aspetti, come il costo e le esigenze di manutenzione, quindi se state pensando di acquistare una frizione diversa la prossima volta che dovete sostituirla, è meglio parlare con un meccanico che possa consigliarvi la scelta migliore per le vostre esigenze.

Come far durare di più la frizione

Anche se alcune variabili sono fuori dal vostro controllo, ci sono diverse cose che potete fare come guidatori del vostro veicolo per aiutarvi a far durare di più la vostra frizione prima che debba essere sostituita.

Cose da non fare

Molti conducenti prendono cattive abitudini quando il tempo passa da quando hanno superato l’esame, una delle quali è quella di usare la frizione. In questo caso, si preme contemporaneamente la frizione e l’acceleratore e si esercita una pressione sulla frizione che può usurarla più rapidamente. Cercate invece di rilasciare completamente la frizione prima di premere sull’acceleratore.

Usare la frizione come poggiapiedi

Alcune auto hanno il lusso di avere un poggiapiedi a sinistra del pedale della frizione dove appoggiare il piede quando non si usa la frizione. Molti veicoli, tuttavia, non dispongono di questa funzione, il che significa che alcuni conducenti possono prendere la cattiva abitudine di appoggiare il piede sulla frizione. Questo può avere l’effetto di tenere sempre la frizione leggermente premuta, con il risultato di usurarla.

Cose da fare

Quando ci si ferma a un incrocio è naturale tenere il piede sulla frizione per quando si deve ripartire. In questo modo si può ripartire senza problemi non appena se ne presenta l’occasione, evitando di bloccare il traffico alle spalle. Tuttavia, se l’attesa è lunga, è meglio mettere l’auto in folle e togliere il piede dalla frizione. Altrimenti si rischia di consumare la frizione per tutto il tempo in cui si è fermi.

Questo non vale solo per gli incroci e i semafori. Anche i passaggi a livello e gli ingorghi sono scenari in cui potreste rimanere fermi per qualche minuto, quindi vale la pena mettere il veicolo in folle per risparmiare la frizione. Un altro esempio è il parcheggio. Anche se lasciare la marcia inserita può ridurre il rischio di slittamento se si parcheggia in collina, nella maggior parte dei casi è meglio lasciare l’auto in folle.

