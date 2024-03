Le manovre di parcheggio sono tra le più complicate da fare, in particolare se si deve mettere l’auto in uno spazio angusto dato che è l’unico disponibile in quella determinata via. Vediamo come mai in determinate vetture quando si inserisce la retro e si inizia a parcheggiare l’audio si abbassa.

Radio, perchè quando parcheggi abbassi il volume?

Sulla maggior parte delle auto moderne quando si inserisce la retro il volume della radio si abbassa sino al minimo, così da consentire al conducente di non avere disturbi che possono ostacolarne la concentrazione.

Si tratta di una precauzione che viene adottata perché anche i costruttori di auto sono consapevoli dell’importanza di questa manovra e che quindi per poterla eseguire al meglio non si devono avere distrazioni, la musica anche se non ci si fa caso è una di queste.

L’impostazione all’interno della radio può essere modificata dall’utente e quindi far si che il volume non si abbassi inserendo la retromarcia. Anche se essendo presente di default è consigliabile lasciarla.

In fin dei conti se i tecnici di quella determinata casa hanno deciso di dotare il mezzo di questo sistema vuol dire che lo hanno ritenuto adatto dopo una serie di test effettuati in ambiente chiuso.

Cosa fare se l’auto ne è sprovvista

Se il vostro veicolo non rientra tra quelli che di serie abbassano il volume automaticamente allora è possibile farlo manualmente, quando è giunto il momento di parcheggiare si abbassa il volume al minimo così non si hanno disturbi.

Può rivelarsi utile per chi è alle prime armi con il parcheggio o per chi ritiene questa manovra particolarmente impegnativa e quindi ha bisogno di concentrarsi per evitare di commettere danni importanti al veicolo.