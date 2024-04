Radio DAB: cos’è e come funziona

La radio DAB vediamo che cos'è e come funziona.

La Radio DAB dal 2020 è di serie su tutte le auto nuove ed in questo articolo vediamo cos’è e come funziona così da essere preparati quando sarà il momento di acquistare una nuova auto o di sostituire la radio su quella che si sta usando attualmente.

La radio DAB deriva dall’acronimo dietro queste tre lettere ovvero Digital Audio Broadcasting tradotto dall’inglese trasmissione di audio tramite il digitale terrestre.

La tecnologia non è recentissima dato che è già stata studiata a partire dal 1987 ma i primi paesi che hanno adottato questo sistema sono stati Belgio e Gran Bretagna nel 1995.

Nel 2007 è arrivato anche il DAB+ che sfrutta anche il codec HE-ACC+ di Mpeg4 per la trasmissione di immagini.

Il vantaggio è di avere un suono migliore senza blocchi di segnali o interferenze inoltre la DAB+ permette di non perdere tempo a cercare la propria radio preferita dato che è già inserita in un elenco di canali che l’utente vede e che clicca una volta trovata la sua preferita.

La funzione delle immagini permette di vedere informazioni relative al traffico ed al meteo mentre si è in viaggio.

Cosa succede se perdo il segnale?

Nel caso si perda il segnale DAB+ se il programma che si sta ascoltando è trasmesso in simulcast, la radio passa automaticamente al segnale analogico (FM) senza far perdere il flusso del programma.

Però questo accade solo se il programma è trasmesso in simulcast, qualora il segnale fosse solo DAB e venga perso non si ha modo di recuperarlo perdendo per il momento la ricezione di ciò che si stava ascoltando.

L’Italia al momento è indietro su questa nuova tecnologia ed ha già ricevuto una sanzione dall’UE perché in ritardo sull’adeguamento delle nuove auto messe in vendita.