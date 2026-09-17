Il 17 settembre 2026 la Scuderia Ferrari ha reso noto un cambiamento strategico di portata globale: a partire dal 1° gennaio 2027 la squadra di Maranello entrerà in una partnership pluriennale con Rakuten colosso giapponese attivo nei settori dell’e-commerce dei contenuti digitali e delle comunicazioni. L’accordo prevede che Rakuten assuma il ruolo di Team Partner in due ambiti chiave – telecomunicazioni ed e-commerce – integrando le proprie soluzioni tecnologiche con la visibilità e la potenza promozionale della Formula 1. Si tratta di una mossa che punta a sfruttare il prestigio sportivo della Scuderia per rafforzare la presenza internazionale di Rakuten, creando sinergie che vanno ben oltre la pista.

Oltre al valore commerciale, la collaborazione è descritta come un laboratorio di innovazione: le due realtà esploreranno opportunità all’interno dell’ecosistema digitale di Rakuten, incluso il progetto Rakuten Symphony una piattaforma cloud pensata per la gestione di dati a largissima scala. Questa sinergia dovrebbe favorire lo sviluppo di nuovi modelli di business, potenziare l’interazione con i fan e aprire fronti di ricerca congiunta in ambiti come l’intelligenza artificiale, l’analisi telemetrica e le soluzioni di connettività a banda ultra-larga. Il risultato atteso è una rete di connessioni che collegherà fan, sponsor e consumatori in un’esperienza immersiva e altamente personalizzata.

Dettagli dell’accordo e ambiti di collaborazione

L’impegno contrattuale prevede che Rakuten fornisca alla Scuderia Ferrari servizi avanzati nelle categorie telecomunicazioni ed e-commerce. In pratica, la piattaforma di Rakuten sarà utilizzata per gestire la vendita di merchandising ufficiale, i pacchetti di esperienza per gli spettatori e le soluzioni di streaming che accompagneranno le gare di Formula 1. Parallelamente, le competenze di Rakuten in ambito di rete e connettività supporteranno lo sviluppo di infrastrutture di comunicazione più rapide e affidabili, cruciali sia per le operazioni di gara che per le attività di fan-engagement a livello globale.

Telecomunicazioni ed e-commerce: i pilastri della partnership

Nel settore delle telecomunicazioni Rakuten metterà a disposizione la sua tecnologia di rete 5G e le soluzioni di cloud computing, consentendo a Ferrari di migliorare la trasmissione in tempo reale di dati telemetrici e di offrire contenuti multimediali più ricchi ai tifosi. Per l’e-commerce la piattaforma di Rakuten verrà integrata con i canali di vendita ufficiali della Scuderia, creando un ecosistema di acquisti online più fluido, con offerte personalizzate e un sistema di loyalty basato su dati comportamentali. Questo approccio dovrebbe incentivare la crescita dei ricavi derivanti dal merchandising e aumentare la fedeltà dei fan attraverso esperienze digitali innovative.

Dichiarazioni dei dirigenti Ferrari e Rakuten

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha sottolineato l’importanza della collaborazione, affermando che “accogliere Rakuten nella nostra squadra è un’occasione per unire due marchi con una forte presenza globale e una convinzione condivisa nel potere dell’innovazione”. Ha aggiunto che l’ecosistema digitale di Rakuten “può aprire nuove strade per creare valore anche al di là della pista”, citando la possibilità di sviluppare progetti congiunti che coinvolgano fan, partner commerciali e nuovi mercati emergenti. Giorgetti ha infine espresso entusiasmo per il lavoro che inizierà nel 2027, auspicando risultati che possano beneficiare entrambe le organizzazioni.

Visione di Lorenzo Giorgetti

Secondo Giorgetti, l’obiettivo principale è trasformare la partnership in una piattaforma di innovazione che renda la Scuderia Ferrari più interconnessa con il pubblico digitale. Ha evidenziato la volontà di sfruttare Rakuten Symphony per creare servizi di analisi dati avanzati, migliorare l’esperienza di visione delle gare e lanciare campagne di marketing mirate che sfruttino l’intelligenza artificiale per personalizzare i contenuti per ogni singolo fan.

Messaggio di Mickey Mikitani

Mickey Mikitani, Chairman e CEO di Rakuten Group ha dichiarato che “il motorsport di alto livello è sinonimo di ricerca costante dell’eccellenza tecnologica e di capacità di creare connessioni uniche con i tifosi”. Ha aggiunto che la partnership con la Scuderia Ferrari offre a Rakuten una “piattaforma globale dinamica” per estendere le proprie capacità tecnologiche, portare l’ecosistema digitale a milioni di appassionati e offrire esperienze esclusive ai membri del proprio network. Mikitani ha concluso ribadendo la fiducia nei risultati che nasceranno dalla sinergia tra due brand iconici, pronti a spingersi oltre i confini tradizionali del motorsport e del commercio elettronico.