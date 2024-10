Dalle citycar alle Supercar, passando per multispazio e grandi auto, i dati di maggior carico dei bagagliai per il 2024.

Il bagagliaio è ancora uno degli aspetti che gli acquirenti prendono in maggior considerazione quando devono comprare un’automobile, d’altronde si sa la praticità è uno dei punti di forza dei mezzi a quattro ruote che ci accompagnano in ogni ambito della vita. Scopriamo quindi i più ampi del 2024 categoria per categoria.

Bagagliaio auto: i più capienti del 2024

Iniziamo questa classifica partendo dalle citycar dove troviamo la Renault 5 di nuova generazione con un bagagliaio di 326 litri che possono diventare ben 1.106. Lo spazio a bordo di certo non manca.

Anche la Suzuki Ignis si dimostra molto capiente, seppur a sedili posizionati raggiunge solo i 260 litri, abbattendoli diventano ben 1.100 ed in un corpo vettura così piccolo sono davvero tanti.

Si sale di livello con la Dacia Sandero che con i sedili raggiunge i 406 litri che poi si trasformano in 1.186 con i soli due sedili frontali. Valori che rendono quest’auto davvero una tuttofare molto apprezzata, soprattutto per il prezzo d’acquisto.

La EVO 4 del marchio EVO del gruppo DR ha un bagagliaio di 600 litri con i sedili su che diventano poi 1200. Il doppio in pratica, lo spazio su questa compatta non è certo un difetto.

Salendo alle medie, la Range Rover Sport ha un bagagliaio di 963 litri con i 5 sedili in posizione che poi si trasformano in 1.574 con i soli due sedili anteriori.

Per le auto grandi Ineos Grenadier si posiziona in alto con 1.152 litri a sedili non abbattuti. Con l’abbattimento del divano posteriore raggiunge addirittura i 2.035 litri. Praticamente spazio per qualsiasi bene trasportabile.

Per i multi-spazio Renault Grand Kangoo, tiene fede al Grand nel nome con 1.340 litri per la versione a 5 posti (disponibile anche da 7) non abbattuti che sono ben 3.050 con i soli anteriori in piedi.

Anche le Supercar sanno essere spaziose

Di solito le Supercar non sono rinomate per il carico essendo basse focalizzate alla prestazione. Tutte tranne la McLaren GTS che come suggerisce il nome ha un animo da Gran Turismo. Visibile nella capienza di ben 570 litri.

420 nella parte posteriore sopra il motore e altri 150 nel piccolo vano nella parte anteriore.