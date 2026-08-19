Ranger Super Duty trasformato in veicolo antincendio: scopri le innovazioni

Ford Australia ha presentato un innovativo veicolo di risposta alle emergenze basato sul Ranger Super Duty, equipaggiato con pompe ad alta pressione e alimentazione solare.

Ford Australia ha presentato un innovativo veicolo di risposta alle emergenze basato sul Ranger Super Duty progettato per raggiungere le scene di emergenza più velocemente dei tradizionali camion dei pompieri. Questo veicolo, frutto della collaborazione tra Ford Australia, Deakin University e XL Service Bodies rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle emergenze urbane.

Il veicolo è stato presentato al Melbourne Convention and Exhibition Centre durante la conferenza AFAC (Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council). L’obiettivo principale è ridurre i tempi di risposta alle emergenze, soprattutto nelle aree urbane, dove ogni minuto conta.

Caratteristiche tecniche del Ranger Super Duty Fire Response Unit

Il veicolo è basato sulla configurazione Super Cab del Ranger Super Duty, scelta per massimizzare lo spazio del cassone. Mantiene il suo peso massimo ammissibile di 4.500 kg permettendo di trasportare attrezzature specializzate, riserve d’acqua e hardware di alimentazione ausiliaria senza necessità di rinforzi dopo mercato.

Oltre alle grafiche ad alto contrasto giallo e rosso su carrozzeria nera, il veicolo è dotato di un snorkel di fabbrica e di un paraurti fuoristrada con barra di protezione che si estende fino ai parafanghi anteriori. La sezione posteriore personalizzata ospita attrezzature specializzate in compartimenti separati.

Sistema di pompaggio ad alta pressione

Il veicolo è equipaggiato con pompe ad alto flusso e ultra-alta pressione alimentate da un inverter e sistema di ricarica solare fornito da Zeliox Australia. Questo sistema elimina la necessità di un generatore ausiliario a benzina o diesel, rendendo il veicolo più ecologico ed efficiente.

Prestazioni e capacità del veicolo

Il Ranger Super Duty è dotato di un telaio e sospensioni aggiornati con tracce più larghe, pneumatici più robusti e maggiore altezza da terra rispetto al resto della gamma Ranger. Sotto il cofano, un motore turbodiesel V6 da 3.0 litri eroga 207 CV e 600 Nm di coppia trasmessi a tutte e quattro le ruote tramite un cambiamento automatico a 10 velocità e un sistema 4WD a tempo pieno con bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore.

Il veicolo esposto al Melbourne Convention and Exhibition Centre è un concept che dimostra le capacità del programma Ford Pro Convertor. Tuttavia, Ford ha dichiarato che costruzioni su misura possono essere prodotte per i servizi di emergenza e i clienti di flotte presso il loro sito di Broadmeadows nella periferia di Melbourne.

Il manager dello sviluppo di Ford Pro Conversion Jeremy Welch, ha dichiarato: “Non stiamo cercando di sostituire i tradizionali camion dei pompieri o i vigili del fuoco che li equipaggiano. Ma un Ranger Super Duty potrebbe trasportare l’attrezzatura necessaria per gestire quei primi minuti critici mentre i rinforzi sono in arrivo. Il Ranger Super Duty fornisce una piattaforma che potrebbe gestire davvero il lavoro senza necessità di modifiche pesanti solo per renderlo idoneo alla strada e al fuoristrada.”

L’obiettivo finale è che il Ranger Super Duty FRU sia un veicolo che “può aiutare a portare personale addestrato e attrezzature critiche a un incidente più rapidamente, con l’obiettivo di supportare la più ampia industria nel ridurre quel divario di risposta, soprattutto negli ambienti urbani.”