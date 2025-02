Il pilota spagnolo dell'Aprilia torna in sella dopo l'ok medico per i test in Thailandia.

Il rientro di Raul Fernandez

Raul Fernandez, giovane talento spagnolo della MotoGP, ha finalmente ricevuto il via libera dall’equipe medica per tornare in pista. Dopo un incidente avvenuto durante i test a Sepang, che gli ha causato la rottura del quinto metacarpo della mano sinistra e di due dita del piede sinistro, il pilota dell’Aprilia è pronto a riprendere le sue attività. La sua partecipazione ai test di Buriram rappresenta un passo cruciale nella preparazione per la nuova stagione, che si avvicina rapidamente.

Assenze significative nel team

Nonostante il ritorno di Fernandez, il team Aprilia dovrà fare a meno di altri due piloti chiave durante i test. Jorge Martin, che ha subito un intervento chirurgico alla mano destra, e Fabio Di Giannantonio, infortunato alla clavicola sinistra, non saranno presenti. Entrambi i piloti stanno lavorando duramente per recuperare in tempo per la prima gara della stagione, ma nel frattempo saranno sostituiti rispettivamente da Lorenzo Savadori e Michele Pirro. Questa situazione mette in evidenza le sfide che i team devono affrontare in un campionato così competitivo.

Preparazione per la nuova stagione

I test di Buriram rappresentano un’importante opportunità per Raul Fernandez di testare le sue condizioni fisiche e di adattarsi nuovamente alla sua Aprilia RS-GP25. La squadra è fiduciosa che il pilota possa recuperare rapidamente il tempo perso e dimostrare il suo valore in pista. Con l’inizio della stagione alle porte, ogni giorno di test è fondamentale per affinare le prestazioni della moto e per prepararsi al meglio per le sfide che verranno. La determinazione di Fernandez e il supporto del suo team saranno cruciali per affrontare questa nuova avventura.