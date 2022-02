Renault Austral (2022): prime immagini degli interni

La Renault Austral adotterà un layout interno molto ispirato alla nuova Mégane elettrica, con due grandi schermi a forma di L. Dopo immagini di prototipi camuffati e poi una silhouette smascherata, ecco un nuovo teaser della futura Renault Austral! Il SUV, che presto sostituirà il Kadjar, continua ad essere rivelato a piccoli passi.

Oggi, Renault ci dice un po’ di più sul suo interno, che è molto techno.

Renault Austral: un interno ispirato alla Mégane

Ciò che è immediatamente evidente dalle immagini è il legame evidente tra la Renault Austral e la nuova Mégane elettrica. La recente auto compatta dà una nuova direzione allo stile di Renault, e la Austral sembra molto simile ad essa anche all’esterno. I primi schizzi mostrano una grande serie di schermi a forma di L.

Il tutto occupa il quadro strumenti digitale e lo schermo centrale, per una dimensione totale di 24,3″.

Si tratta molto probabilmente dello stesso dispositivo della Mégane, poiché il doppio schermo di quest’ultima è composto da un quadro strumenti da 12,3 pollici e uno schermo centrale da 12 pollici. Tra questi due schermi, le prese d’aria sono nascoste, mentre lo schermo centrale è rivolto verso il conducente. Questa è una notizia piuttosto buona per la futura Renault Austral, poiché l’interno della Mégane ha già attirato molta attenzione.

La sua alta risoluzione, e il sistema progettato da Google, dovrebbero spingere Renault verso gli standard del genere. Avrà Google Maps integrato e, naturalmente, Android Auto e Apple CarPlay.

Gli interni: un tocco premium e un sedile a panca scorrevole

Il resto dell’interno mostra che Renault ha voluto utilizzare lo spazio extra per creare un’atmosfera più premium. Dovremo aspettare di vederla in carne ed ossa per giudicare, ma la console centrale alta promette uno stile più accogliente, mentre il resto delle linee è pulito e moderno. A prescindere dalle scelte di colore nei bozzetti, c’è anche un poggiapolsi scorrevole, che rivela un totale di 30 litri di spazio di archiviazione.

Infine, una buona notizia per le famiglie numerose o coloro che viaggiano spesso con un carico, il sedile posteriore scivolerà, come sul Captur. Un buon punto rispetto al suo rivale annunciato, la Peugeot 3008, che non ne ha uno. Ad ogni modo, la Renault Austral dovrebbe essere completamente svelata nelle prossime settimane.