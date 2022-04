Renault potrebbe dividersi in due: ecco perché

Renault non sta chiaramente avendo un grande anno e, anzi, potrebbe dividersi. I risultati pubblicati per il primo trimestre sono decisamente preoccupanti: – 17,1% nelle vendite e – 2,7% nel fatturato. Oggi, il contrasto tra i due giganti francesi dell’industria automobilistica, l’ex gruppo PSA e Renault, è impressionante: il primo ha una redditività record e un bel rialzo dalla fusione con FCA, mentre il secondo sta cercando di limitare i danni e le perdite.

Ma Renault potrebbe avere una soluzione già quest’anno con la scissione del gruppo in due entità distinte. Questa è una scelta che è stata fatta da alcuni degli altri grandi attori dell’industria automobilistica: Ford e Porsche.

Renault potrebbe dividersi in due per rafforzare l’economia

Luca de Meo ha recentemente confermato che il progetto è stato discusso internamente. L’idea sarebbe quella di dividere la parte elettrica di Renault e tutto ciò che riguarda i motori a combustione.

Ford ha già confermato questo recentemente, ma Renault dovrà aspettare. Secondo Le Monde, Renault non dovrebbe rendere la nuova separazione ufficiale prima dell’autunno e una riunione degli investitori. Per il CEO di Renault, è chiaro che la visibilità della Renault “elettrica” non è buona: “L’attuale struttura della società non rende visibile dall’esterno il valore delle imprese che esistono all’interno. Penso che Renault, con una capitalizzazione di meno di 7 miliardi, non abbia il valore che merita”.

Una scissione permetterebbe a Renault di far valorizzare la sua nuova entità “elettrica” sul mercato azionario. E poiché gli investitori favoriscono sempre di più gli investimenti in borsa incentrati sul futuro e su tutto ciò che riguarda la sostenibilità e l’ecologia, il potenziale di una tale azione sarebbe maggiore di quello di una Renault che raggruppa tutte le sue attività.

L’esempio di Ford e Porsche?

Ford ha recentemente confermato la divisione del marchio in due: Model e/Blue. Il primo si occuperà esclusivamente di tutto ciò che è elettrico e il secondo si limiterà ai motori a combustione, che rimangono importanti in molti mercati. Da parte di Porsche, il progetto non è ancora del tutto convalidato, ma sembra che si vada verso una separazione con il gruppo Volkswagn. Anche qui, è una questione di mercati finanziari: Porsche da sola sul mercato azionario avrebbe un impatto maggiore che essere diluita in VAG.

Infine, prendiamo l’esempio di Volvo. Il suo proprietario, Geely, ha creato una joint venture con Volvo, chiamata Aurobay, che gestisce solo cambi, motori e ibridizzazione. A lungo termine, Volvo si occuperà quindi solo di veicoli elettrici.

