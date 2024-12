Scopri le novità e le procedure per la revisione dei veicoli storici in Italia.

Introduzione alla revisione delle auto storiche

Negli ultimi anni, il tema della revisione delle auto ha guadagnato attenzione, ma un aspetto spesso trascurato è quello delle auto storiche e d’epoca. Questi veicoli, amati da molti appassionati e collezionisti, richiedono procedure specifiche per la loro revisione. Con l’aggiornamento delle normative, è fondamentale essere informati sulle nuove regole e sui requisiti necessari per mantenere in circolazione questi gioielli su quattro ruote.

Distinzione tra auto storiche e auto d’epoca

È importante chiarire la differenza tra auto storiche e auto d’epoca. Secondo l’articolo 60 del Codice della Strada, le auto d’epoca sono quelle radiate dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e destinate alla conservazione in musei o eventi specifici. Al contrario, le auto storiche sono veicoli che hanno un riconoscimento di rilevanza storica o collezionistica e possono circolare regolarmente, a patto che rispettino le normative vigenti.

Revisione delle auto storiche: procedure e scadenze

Per le auto storiche iscritte a registri autorizzati, la revisione avviene ogni due anni, seguendo le stesse tempistiche delle normali automobili. La prima revisione è prevista dopo quattro anni dall’immatricolazione. È possibile effettuare la revisione presso qualsiasi officina autorizzata, una novità introdotta recentemente che ha semplificato notevolmente il processo per i proprietari di veicoli storici immatricolati prima del 1960.

Controlli e normative specifiche

La revisione delle auto storiche prevede controlli simili a quelli delle auto moderne, ma con alcune eccezioni. Ad esempio, le auto storiche ante 1960 sono esentate dalle verifiche delle emissioni inquinanti. Inoltre, le prove di frenatura possono essere effettuate in modo diverso, utilizzando un dispositivo GPS per calcolare la decelerazione. È fondamentale che i proprietari siano a conoscenza di queste specifiche per garantire la conformità del loro veicolo.

Revisione delle auto d’epoca: regole e procedure

Per quanto riguarda le auto d’epoca, la situazione è diversa. Questi veicoli, essendo stati radiati dal P.R.A., possono circolare solo in occasioni di manifestazioni autorizzate. Tuttavia, anche per loro è previsto un controllo periodico di revisione ogni cinque anni, da effettuarsi esclusivamente presso la Motorizzazione Civile o enti preposti. Questo controllo è essenziale per garantire la sicurezza e la regolarità di questi veicoli durante gli eventi.

Conclusione

La revisione delle auto storiche e d’epoca è un tema di grande importanza per gli appassionati e i collezionisti. Con le nuove normative, è fondamentale rimanere aggiornati sulle procedure e sui requisiti per garantire la sicurezza e la legalità della circolazione di questi veicoli. Che si tratti di una storica auto sportiva o di un elegante modello d’epoca, la passione per questi veicoli deve essere accompagnata dalla consapevolezza delle responsabilità legate alla loro manutenzione e revisione.