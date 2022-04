Yamaha NEO: le caratteristiche dello scooter elettrico

All’offensiva nel mercato delle due ruote elettriche, in particolare nel settore degli scooter urbani, il marchio si prepara a lanciare una gamma elettrica completamente nuova: Yamaha NEO. Il produttore giapponese apre il sipario con questo NEO 50, di cui rivela già tutte le caratteristiche.

NEO-retro

Chi conosce la moto ricorderà certamente il primo NEO, lanciato negli anni ’90. Nel 2022, Yamaha reintroduce questo nome, adattato alla nuova generazione di scooter elettrici. Lo Yamaha NEO equivalente 50 riprende ancora il design del suo antenato con le sue dimensioni compatte e i due occhi LED nella parte anteriore. Le superfici pulite gli conferiscono un aspetto amichevole e accessibile, meno spinto di alcuni concorrenti come il Piaggio One, con il suo stile più “sportivo”.

La parte posteriore è un po’ più futuristica, con una luce del freno deportata, che lascia spazio a un corpo affusolato e minimalista. In termini di dimensioni, la Yamaha NEO è lunga 1.875 mm, larga 695 mm e alta 1.120 mm. La versione svelata dal produttore presenta una livrea bianco latte con una striscia nera sul davanti e dettagli blu. Verrà offerta anche una combinazione di colori Midnight Black.

Yamaha NEO: fino a 74 km di autonomia

In termini di prestazioni, il NEO sarà alimentato da un motore da 2,5 kWh (3,4 CV) con 136 Nm di coppia. Anche se non è il più potente della sua categoria, dovrebbe compensare con una reattività molto buona quando si avvia e riparte in ambienti urbani. Lo scooter elettrico è limitato a una velocità di 45 km/h. È alimentato da una batteria rimovibile che permette fino a 37 km di autonomia, che può essere accompagnato da una seconda batteria per raddoppiare l’autonomia, cioè fino a 74 km.

Tuttavia, ci vogliono 4 ore per caricare ogni batteria, per un ciclo completo da 0% a 100%. Con un prezzo di 3.199 euro, bonus esclusi, lo Yamaha NEO non è il più conveniente del segmento (al contrario, un Super Soco CU X ha un prezzo inferiore di 700 euro). In alternativa, si potrebbe optare per il nuovo Peugeot Django Shadow, che sembra essere molto interessante.

