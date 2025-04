Il richiamo globale di Volvo

Volvo ha recentemente annunciato un richiamo globale che coinvolge ben 59.271 auto Plug-in a causa di un potenziale difetto nei moduli delle batterie ad alta tensione. Questo problema potrebbe comportare un serio rischio di incendio, spingendo la casa automobilistica svedese a prendere misure precauzionali per garantire la sicurezza dei propri clienti. La necessità di controllare le auto in officina interessa praticamente tutta la gamma, evidenziando le difficoltà già segnalate da officine specializzate nella riparazione di auto elettrificate.

Dettagli del richiamo e modelli coinvolti

Il richiamo, diffuso dalla KBA (l’ente tedesco per la motorizzazione), interessa una serie di modelli prodotti tra il 1° gennaio 2019 e il 1° dicembre 2021. Tra i veicoli coinvolti troviamo le serie XC60, V60, V90, S90, S60, XC90 e S90L. Il problema principale risiede nella possibilità che i moduli difettosi delle batterie Plug-in Hybrid, quando completamente carichi e parcheggiati, possano surriscaldarsi in modo anomalo, aumentando il rischio di combustione.

Implicazioni per i proprietari e assistenza

Sebbene al momento non siano stati registrati danni a persone o cose, Volvo ha avviato il richiamo come misura precauzionale. I veicoli interessati dovranno essere ispezionati presso le officine autorizzate, e in caso di moduli compromessi, verrà effettuata la sostituzione gratuita degli elementi difettosi. I proprietari possono contattare il proprio centro assistenza e comunicare il codice di richiamo interno “R10312”, registrato presso l’Autorità federale dei trasporti a motore tedesca (KBA) con il numero di riferimento “14972R”. Questo richiamo non è limitato alla Germania, dove sono coinvolti circa 4.825 veicoli, ma ha un eco internazionale che solleva preoccupazioni sulle criticità tecniche delle auto elettrificate.

Difficoltà nella riparazione delle batterie

Un aspetto preoccupante emerso da questa situazione è la complessità nella riparazione delle batterie Plug-in Volvo. Officine specializzate hanno segnalato gravi difficoltà, non solo a causa dell’architettura modulare delle unità ad alta tensione, ma anche per la scarsa disponibilità di ricambi sul mercato. Questa condizione complica ulteriormente la manutenzione delle auto elettrificate, specialmente per quelle non più in garanzia. Quando non è possibile riparare le celle con componenti nuovi originali, i proprietari sono costretti a rivolgersi al mercato dei ricambi usati, il che comporta un certo risparmio ma anche un’elevata incertezza sulla durata dei componenti.