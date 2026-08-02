Rinnovabili in Sardegna: il futuro energetico tra tradizione e innovazione

La Sardegna è al centro di un acceso dibattito sulle rinnovabili. Scopri come il paesaggio dell'isola si sta evolvendo e perché le energie pulite potrebbero essere la soluzione per proteggerlo.

La Sardegna, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua ricca storia, è al centro di un dibattito acceso sulle rinnovabili. Mentre alcuni difendono a spada tratta la bellezza naturale dell’isola, altri vedono nelle energie pulite una soluzione necessaria per affrontare la crisi climatica. In questo contesto, la Basilica di Saccargia diventa un simbolo di questa tensione, con manifestazioni e proteste che mettono in luce le divisioni tra chi vuole preservare il passato e chi guarda al futuro.

Il paesaggio sardo: un equilibrio tra tradizione e modernità

La Sardegna non è un’isola immobile nel tempo. Il suo paesaggio è il risultato di secoli di interazione tra l’uomo e l’ambiente. Dalle antiche pratiche agropastorali alle infrastrutture moderne, ogni generazione ha lasciato la sua impronta. La Basilica di Saccargia con i suoi restauri di fine Ottocento, è un esempio perfetto di come anche i monumenti più iconici siano stati modificati nel tempo. Oggi, la sfida è trovare un equilibrio tra la tutela di questi tesori e la necessità di adottare nuove tecnologie per un futuro sostenibile.

Le rinnovabili e il paesaggio: un dialogo necessario

Le turbine eoliche tra Nulvi e Ploaghe sono un esempio di come le rinnovabili possano convivere con il paesaggio. Presenti da anni, queste turbine sono quasi invisibili dalla statale che costeggia la Basilica di Saccargia. Il progetto di repowering che prevede la sostituzione delle vecchie turbine con altre più efficienti, rappresenta un’opportunità per ridurre l’impatto visivo e aumentare la produzione di energia pulita. Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna sottolinea che «chi si batte contro il repowering invocando la tutela del paesaggio dovrebbe chiedersi quale paesaggio resterà da proteggere se continueremo ad alimentare la crisi climatica bruciando carbone o gas per produrre energia elettrica».

Le sfide del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sta già lasciando segni profondi in Sardegna. Siccità estreme, temperature eccezionali e incendi stanno modificando il paesaggio in modo irreversibile. La desertificazione di un terzo del suolo agricolo a causa del sovrapascolo e l’industrializzazione degli anni Sessanta e Settanta hanno già alterato l’isola. In questo contesto, le rinnovabili rappresentano una soluzione concreta per ridurre l’impatto ambientale e proteggere il territorio. La centrali a carbone e le strutture petrolchimiche di Sarroch sono esempi di come l’uso di fonti fossili abbia compromesso il paesaggio. Le rinnovabili, invece, offrono una possibilità di sviluppo sostenibile.

Il ruolo della politica e della società

La politica ha un ruolo cruciale nel guidare la transizione verso le rinnovabili. Tuttavia, in Sardegna, la situazione è complessa. La Regione ha adottato leggi che limitano gli impianti rinnovabili, alcune delle quali sono state bocciate come incostituzionali. Inoltre, il silenzio sulla proroga al 2038 delle centrali a carbone e l’ostinazione nel promuovere il metanodotto mostrano una mancanza di visione per il futuro. Marta Battaglia invita a «praticare linguaggi nuovi per affrontare il dialogo ineludibile tra il nostro passato e il futuro che vogliamo». La società civile, con il supporto di organizzazioni come Legambiente Sardegna deve essere parte attiva in questo processo, comprendendo l’importanza delle rinnovabili per la tutela del paesaggio e la lotta contro il cambiamento climatico.