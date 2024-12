Hyundai Elantra N TCR Edition, la berlina da corsa viene civilizzata per la strada. Sarà assente in Europa.

Mercedes CLA 2025, non sarà solo elettrica, vi saranno 3 diverse motorizzazioni termiche che la renderanno una mild-hybrid.

Toyota Supra A90, la sportiva nata nel 2019 pronta a congedarsi con due versioni per collezionisti.

Quando si parla di RC Auto, ci si riferisce a quella che viene definita Responsabilità Civile Auto. Si tratta di una polizza assicurativa obbligatoria per legge che ogni automobilista deve necessariamente avere per poter circolare lungo le strade o lasciare il proprio mezzo parcheggiato in zone pubbliche o aree private.