Salone di Parigi: come pianificare percorsi, gestire code e massimizzare demo

Pianificazione per aree, orari strategici e un kit leggero: la guida per muoversi al Salone di Parigi senza stress e con demo e test al massimo

Al Salone di Parigi il tempo scorre più veloce dei lanci in anteprima. Tra padiglioni, stand iconici e presentazioni sovrapposte, senza una strategia si rischia di vedere poco e ricordare meno. Una pianificazione mirata consente di attraversare le aree chiave, ottimizzare le demo e uscire con appunti e immagini veramente utili.

L’obiettivo è costruire un percorso agile, sfruttare gli slot di minore affluenza e tenere lo zaino leggero ma completo. Con alcune scelte mirate su mappe orari e priorità, la visita diventa fluida: meno code, più contenuti, e la certezza di non mancare i modelli e le tecnologie che contano davvero.

Percorsi per aree tematiche: dalla visione generale al dettaglio

La prima decisione è dividere la visita per aree tematiche non per marche. Inizia con un anello di ricognizione di 30–40 minuti nelle zone core (elettrico, ibrido sportivo, componentistica), annotando stand prioritari e orari delle demo. Il secondo giro va in profondità: due blocchi di 90 minuti ciascuno, ognuno dedicato a un’area. Evita i salti di padiglione: il tempo perso in spostamenti e cambi di contesto è più alto di quanto sembri. Usa etichette semplici negli appunti: design infotainment, propulsione, ADAS; torneranno utili quando confronti i modelli.

Ordina i visitatori in tre categorie mentali: must-see, nice-to-see, se avanza tempo. I must-see hanno un limite: massimo 6–8 stand “critici” in tutta la giornata. Più di così diluisce l’attenzione e si traduce in foto inutili. Associa a ciascun must-see un obiettivo concreto: una foto dell’interno, un test di una funzione, una domanda tecnica da porre allo staff.

App ufficiali e mappe: il tuo navigatore dentro i padiglioni

L’app ufficiale del Salone è la chiave per ridurre tempi morti: offre mappa interattiva, agenda eventi e spesso la possibilità di salvare stand e sessioni. Scaricala prima di arrivare, aggiorna i preferiti e abilita le notifiche per evitare sovrapposizioni tra demo e talk. In parallelo, conserva una mappa cartacea: per rapidi riposizionamenti è più veloce del telefono, soprattutto in aree con rete satura.

Imposta un percorso ottimizzato a blocchi: padiglioni adiacenti nello stesso slot, con waypoint fissi (aree stampa, punti acqua, ingressi). Usa le coordinate della mappa per stimare gli spostamenti: 5 minuti per padiglione adiacente, 10–12 per salti più lunghi. Ripianifica a metà giornata: l’affluenza cambia e l’agenda si muove; un check alle 13 salva la parte più densa del pomeriggio.

Orari strategici: slot di minore affluenza e tempi tecnici

Le finestre migliori per gli stand più ambiti sono l’apertura dei cancelli e la fascia 13:30–15:00, quando molti visitatori sono in pausa. Dalle 11 alle 12:30 e dalle 16:30 in avanti crescono code e attese. Pianifica i must-see all’inizio e subito dopo pranzo, tenendo gli stand meno critici nelle ore centrali. Considera i tempi tecnici: 10 minuti per una panoramica, 20–25 per interni e strumentazione, 30+ se è prevista una demo guidata.

Inserisci pause brevi e regolari: 10 minuti ogni 90 di visita. Sembrano un lusso, ma mantengono alta l’attenzione e riducono gli errori di valutazione. Se possibile, sfrutta ingressi secondari ai padiglioni per evitare imbottigliamenti. In assenza, anticipa di 5 minuti gli spostamenti tra una demo e l’altra: è il margine che fa la differenza quando una presentazione sfora.

Stand affollati: tattiche da corsia e priorità delle riprese

Davanti a uno stand affollato, evita il fronte centrale. Entrare da un lato consente di ottenere velocemente foto pulite di dettagli come comandi, display e vani. Ordine delle riprese: esterni a 3/4, interni lato guida, infotainment, retro. Se non c’è accesso agli interni, scatta con lo zoom su volante e plancia e annota i layout. Per i video, clip da 10–15 secondi su punti chiave: cambio schermate, animazioni di avvio, grafica degli ADAS.

Quando la folla è ingestibile, passa al piano B: modelli simili in stand vicini per confronti rapidi e ritorna più tardi. Chiedi allo staff orari di minore affluenza del singolo marchio: spesso conoscono finestre “vuote” tra presentazioni. Se il brand ha una coda per salire sul veicolo, metti un timer a 8 minuti: se non avanzi, esci dalla fila e sfrutta quel tempo su un’altra priorità.

Demo e test: prenotazioni, checklist e raccolta dati

Molte demo richiedono prenotazione tramite app o QR in stand: cerca il QR appena arrivi nell’area e blocca lo slot prima di scattare foto. Tieni pronta una checklist essenziale per ogni prova: tempi di avvio del sistema infotainment, reattività ai comandi vocali, fluidità della grafica, logica dei menu, latenza dei sensori e qualità delle telecamere. Se è disponibile un test statico dei sedili, valuta regolazioni, ergo dei comandi e visibilità degli indicatori.

Per i test drive esterni, verifica con anticipo documenti richiesti e luoghi di partenza. Se gli slot sono esauriti, chiedi di essere inserito in lista d’attesa e resta a meno di 5 minuti dal punto di meeting. Durante la demo, registra brevi note audio con i dati tecnici comunicati dal personale; a fine prova, trascrivi in 3 minuti i punti salienti prima di passare allo stand successivo.

Kit minimo per fotografare e prendere appunti tecnici

Lo zaino leggero è un vantaggio competitivo. Kit consigliato: smartphone con grandangolo e batteria al 80% o più, power bank da 10.000 mAh, cavo corto, panno in microfibra, penna e taccuino sottile. Se porti una camera, scegli una mirrorless compatta con lente 24–70 mm; niente cambi di ottica in corridoio. Un mini supporto da appoggio sostituisce il treppiede nelle clip stabili. Per l’audio, un microfono lavalier con cavo è più affidabile del wireless in ambienti saturi.

Per gli appunti tecnici, struttura ogni modello con quattro righe fisse: piattaforma e dimensioni, propulsione e batteria, infotainment e ADAS, prezzi o posizionamento. Usa tag coerenti nell’app note: #BEV, #HEV, #PHEV, #ADAS, #HMI. Evita file multimediali troppo pesanti: preferisci molte immagini leggere e poche clip mirate. Alla fine della giornata, sincronizza tutto via Wi-Fi dall’hotel, non in fiera: la rete congestionata rallenta i backup e rischia di bloccarti sul posto.