L’autovelox si sa può essere uno dei nemici degli automobilisti più inclini al superamento del limite di velocità, questi dispositivi hanno anche limiti molto bassi, specie nelle zone abitate per disincentivare una guida veloce e pericolosa che potrebbe andare a discapito di bambini e pedoni. Vediamo quindi quant’è la tolleranza entro cui non viene recapitata la multa a casa.

La tolleranza dell’Autovelox, quando si è oltre i limiti

Le strade a seconda della tipologia hanno dei limiti da rispettare. 50 km/h per le strade urbane, 70 per le extraurbane secondarie, 110 per le extraurbane principali (scende a 90 in caso di pioggia) e 130 per l’autostrada (110 se piove).

la tolleranza è del 5% in meno rispetto al limite imposto da quella strada quindi se si superano i 55 orari su strada urbana si prende la multa, si superano in extraurbana secondaria i 75 si prende la multa, in tangenziale se si superano i 95 in automatico scatta l’infrazione.

Per l’autostrada il discorso è diverso, si possono raggiungere massimo i 136 km/h, con la tolleranza del 5% si toccano i 129 e quindi non si è passibili di multa. Per poterlo essere bisogna superare i 137 km/h.

I sistemi di navigazione sono di grande aiuto

Se si utilizza un sistema di navigazione, questo riporta la velocità rilevata tramite GPS che è più fedele rispetto al tachimetro. Il GPS è in grado anche di rilevare se la velocità rientra nella tolleranza, cambierà il colore della velocità sul device diventando arancione (se si utilizza Waze) altrimenti vi saranno altri colori su differenti App.

Così si ha modo di capire esattamente quanto si sta andando forte, naturalmente i sistemi in mano alle forze dell’ordine possono anche fare la media in un tratto.

Il nostro consiglio è quindi quello di guidare entro i limiti di legge così da non aver nulla da temere.