Il 1° ottobre 2006 le strade bagnate di Shanghai si trasformarono nel palcoscenico di un duello epico. Michael Schumacher al volante della sua Ferrari doveva ancora dimostrare di poter lottare per il titolo contro la Renault guidata da Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Quella gara, terzultima della stagione, si presentò come un vero e proprio test di resistenza: la pista era umida, le gomme Michelin vantavano un vantaggio sui Bridgestone dei rosso-gialli, e la tensione tra i due team era palpabile fin dal risultato delle qualifiche.

La corsa di Shanghai: punti di svolta e recupero della Ferrari

Alonso conquistò la pole position, lasciando Schumacher al sesto posto in griglia. All’avvio, la Renault prese il comando, mentre la Ferrari sembrava in difficoltà. Dopo dieci giri, il ritmo di Schumacher era ancora indietro di circa 25 secondi rispetto al leader. Tuttavia, l’arrivo della pioggia cambiò le carte in tavola: le Bridgestone cominciarono a lavorare al loro massimo, consentendo al tedesco di ridurre rapidamente il gap.

Il sorpasso decisivo su Fisichella

Nel giro 20, Schumacher superò Fisichella con una manovra audace, tagliando l’erba all’entrata della prima curva. Il sorpasso fu netto, senza possibilità di rimonta per il pilota italiano. A pochi giri dopo, Alonso iniziò a lottare con la pressione dei pneumatici consumati e fu costretto a cedere la prima posizione. Schumacher, con la Ferrari ora in salute, rimontò fino al podio, attraversando il traguardo per primo davanti a Alonso e Fisichella.

Impatto sulla classifica e le gare successive

La vittoria di Shanghai fece guadagnare a Schumacher 10 punti, portandolo a 106, a un passo da Alonso che rimaneva a 108 punti. Con solo due gare rimaste – Giappone e Brasile – il campionato era incerto. A Suzuka, la Ferrari subì una rottura meccanica a pochi giri dalla fine, costringendo Schumacher al ritiro e consegnando la vittoria a Alonso che chiuse il mondiale con 112 punti. L’ultima gara a Interlagos vide il tedesco finire quarto, nonostante una prestazione di gran classe, ma i punti furono insufficienti a ribaltare il risultato finale.

Dopo il 2006: il ritiro, il ritorno e il drammatico destino

Alla fine della stagione, Schumacher annunciò il ritiro, pochi minuti dopo la vittoria a Monza. Dopo tre anni di assenza, tornò in pista con la Mercedes tra il 2010 e il 2012, ma il podio gli sfuggì quasi del tutto, collezionando una sola retrogradazione al secondo posto. Nel 2013, un grave incidente sugli sci provocò danni cerebrali permanenti. Da allora, la sua presenza pubblica è quasi inesistente, con la famiglia che conserva un riserbo assoluto sul suo stato di salute.

L’eredità di una leggenda

La ventennale anniversario della vittoria di Shanghai è più di una semplice statistica: rappresenta il culmine di una carriera che ha rivoluzionato la Formula 1. Con sette titoli mondiali (due con la Benetton e cinque consecutivi con la Ferrari), Schumacher ha stabilito un modello di eccellenza che ancora oggi ispira piloti come Lewis Hamilton. Il suo contributo ha anche trasformato la percezione del pubblico tedesco verso lo sport, aumentando notevolmente gli ascolti e la partecipazione. La corsa di Shanghai resta, quindi, il capitolo finale di una saga che ha definito l’era moderna della F1.