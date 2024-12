Introduzione al casco Shark OXO

Shark, un marchio di riferimento nel settore dei caschi per motociclisti, ha recentemente lanciato il nuovo modello OXO, un casco modulare flip-back che promette di elevare l’esperienza di guida. Questo innovativo casco sostituisce il precedente EVO GT, portando con sé una serie di miglioramenti significativi in termini di design e funzionalità. Con un’attenzione particolare all’aerodinamica e al comfort, il Shark OXO si presenta come una scelta ideale per i motociclisti moderni.

Caratteristiche tecniche del Shark OXO

Il casco Shark OXO si distingue per la sua mentoniera, che può essere riposta dietro la nuca quando si utilizza in modalità jet. Questa caratteristica non solo migliora l’aerodinamicità, ma offre anche un comfort superiore durante la guida. A differenza dei modelli precedenti, l’apertura della mentoniera è stata progettata con una traiettoria circolare, rendendo l’operazione più intuitiva e veloce. Il meccanismo di apertura è stato rivisitato, richiedendo ora un’azione combinata di pollice e indice, per garantire una maggiore facilità d’uso.

Materiali e sicurezza

Realizzato in policarbonato Lexan, il casco è disponibile in due misure: la piccola per taglie XS-M e la grande per taglie L-3XL. Il Shark OXO è omologato secondo la normativa ECE22.06, garantendo così un elevato standard di sicurezza. Inoltre, il cinturino micrometrico assicura una vestibilità perfetta, adattandosi alle diverse forme del viso e della testa. Un ulteriore punto a favore del modello OXO è l’interfono integrato, fornito da Sena, che consente una comunicazione chiara e senza interferenze durante la guida.

Comfort e ventilazione

Il comfort del motociclista è una priorità per Shark, e il modello OXO non delude. Dotato di una doppia presa d’aria, sia nella mentoniera che nella parte superiore, e di un estrattore posteriore, il casco garantisce una ventilazione ottimale, riducendo l’accumulo di calore e umidità. Le visiere, entrambe in classe ottica, sono progettate per evitare distorsioni visive, mentre la visiera parasole è facilmente azionabile tramite un comando a slitta, rendendo l’esperienza di guida ancora più piacevole. Inoltre, il casco è dotato di una lente anti-appannamento Pinlock 70, che migliora ulteriormente la visibilità in condizioni di umidità.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Shark OXO sarà disponibile in ben 11 varianti cromatiche, che spaziano da tinte unite a grafiche più elaborate, permettendo a ogni motociclista di scegliere il proprio stile. Il prezzo al pubblico è fissato a 399,99 euro, un investimento che promette di ripagare in termini di sicurezza e comfort. Con il lancio del modello OXO, Shark si conferma come leader nel settore dei caschi, offrendo prodotti che uniscono innovazione, design e funzionalità.