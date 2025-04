Un'opportunità imperdibile per i possessori di Z750, Z800 e Z900 di testare la nuova Z900 del 2025.

Un invito speciale ai possessori di Kawasaki Z

La nuova Kawasaki Z900 del 2025 rappresenta un’evoluzione significativa di un modello iconico nel panorama motociclistico. Se sei un orgoglioso possessore di una Z750, Z800 o Z900, questa è la tua occasione per scoprire come la serie Z si è trasformata nel tempo. Motorbox ti invita a vivere un’esperienza unica, diventando tester per un giorno. Potrai provare la nuova Z900 e condividere le tue impressioni con il mondo attraverso i social media.

Un design rinnovato e tecnologia all’avanguardia

Dal 1972, la serie Z ha segnato la storia del motociclismo, a partire dalla leggendaria Kawasaki Z1. La nuova Z900 non è da meno, con un design rivisitato che presenta linee aggressive e moderne. I nuovi fianchetti in alluminio non solo elevano la qualità percepita, ma contribuiscono anche a una maggiore aerodinamicità. Le modifiche alla ciclistica, unite a una tecnologia avanzata, offrono un’esperienza di guida sicura e divertente, mantenendo intatto il DNA della Z, caratterizzato da un motore a 4 cilindri potente e reattivo.

Come partecipare all’esperienza di test

Se desideri partecipare a questa giornata di test con Motorbox, è semplice! Iscriviti al nostro canale YouTube e segui le istruzioni per avere la possibilità di provare la nuova Z900. Questa è un’opportunità imperdibile per confrontare la tua moto attuale con le innovazioni della nuova generazione. Non perdere l’occasione di scoprire se le modifiche apportate alla Z900 l’hanno snaturata o se, al contrario, hanno migliorato ulteriormente un modello già straordinario.