La terza generazione della Nissan Leaf si trasforma in un crossover elettrico innovativo.

Un nuovo design per la Nissan Leaf

Dopo mesi di attesa e speculazioni, la nuova Nissan Leaf si prepara a debuttare nel 2025 con un design completamente rinnovato. La terza generazione di questo modello iconico, che ha segnato un’epoca nel settore delle auto elettriche, abbandona le tradizionali forme da compatta per evolversi in un crossover puro. I primi avvistamenti della vettura, avvenuti durante alcuni test a San Francisco, mostrano una carrozzeria camuffata, ma già si intravedono le linee distintive che caratterizzeranno il nuovo modello.

Caratteristiche tecniche e piattaforma

La nuova Leaf sarà costruita sulla piattaforma CMF-EV, la stessa utilizzata per la Nissan Ariya. Questa scelta tecnologica permetterà di integrare powertrain avanzati, con batterie da 66 e 91 kWh, e motori elettrici capaci di erogare fino a 394 CV. Anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali riguardo ai motori e alle batterie, ci si aspetta un’autonomia superiore ai 300 km, un significativo miglioramento rispetto al modello attuale. Inoltre, Nissan sta lavorando allo sviluppo delle batterie allo stato solido, che potrebbero arrivare sul mercato entro il 2028.

Interni e tecnologia

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Leaf potrebbe prendere ispirazione dalla Ariya, con una strumentazione moderna e funzionale. Tuttavia, si prevede che ci saranno modifiche nei comandi e nelle grafiche per adattarsi meglio a questo modello specifico. L’obiettivo di Nissan è quello di offrire un’esperienza di guida intuitiva e tecnologicamente avanzata, in linea con le aspettative dei consumatori moderni.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova Nissan Leaf potrebbe subire un aumento significativo rispetto al modello attuale, con una base stimata tra i 37.000 e i 40.000 euro. Questo posizionamento di prezzo riflette non solo le nuove tecnologie e il design innovativo, ma anche l’evoluzione del mercato delle auto elettriche, che sta diventando sempre più competitivo. La presentazione ufficiale della nuova Leaf è attesa per la metà del 2025, e gli appassionati del marchio giapponese non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che questo modello avrà da offrire.