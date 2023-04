Avete mai sentito parlare della Seat IBe? Nella primavera del 2010, al Salone dell’Auto di Ginevra, Seat vede rosso, anzi verde. Il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen non è diventato daltonico, ma anticipa già l’arrivo delle city car di tendenza. In linea con il suo posizionamento sportivo e dinamico del momento, la Casa latina presenta la concept IBe.

Seat IBe concept: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Potenza modesta ma peso ridotto

IB si riferisce alla penisola iberica e “e” alla sua motorizzazione 100% elettrica. Un’energia pulita ed ecologica ma, nonostante ciò, la macchina non mancava di piacere di guida.

La macchina elettrica aveva una potenza modesta ma realistica di 75 kW (102 CV), ma il peso inferiore a una tonnellata e il telaio a carreggiata larga facevano il resto. La sua guida briosa era perfettamente in linea con lo slogan “auto emocion”.

Stile Lamborghini?

Il suo stile è l’antitesi di una comune city car su strada ed è opera del designer Luc Donckerwolke, oggi responsabile dei marchi Hyundai e Kia e che, prima di lavorare per Seat, ha disegnato le Lamborghini Murciélago e Gallardo. Si tratta di un bel biglietto da visita per la IBe, ma non è il primo tentativo di auto su strada.

Quest’ultima ha infatti proposto diversi prototipi precedenti, come la Seat Toledo I nel 1992, una Ibiza II nel 1993 e il veicolo utilitario Seat Inca nel 1995. Ma la IBe è stata senza dubbio la proposta di maggior successo, quella che avrebbe dato a Seat un buon vantaggio sulla concorrenza.

Ricordiamo che la Renault Zoé è arrivata nella produzione di serie solo nel 2012 ed è stata rinnovata con un importante restyling nel 2019, quando la Seat Mii Electric ha permesso al marchio di elettrificarsi… senza alcuna originalità visto che era solo un clone della Volkswagen e-up! e della Skoda Citigo. Un’occasione mancata.

