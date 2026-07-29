Settimana dello Sport 2026 a Ferrandina: eventi, tradizioni e musica dal 2 al 8 agosto

Ferrandina si prepara a vivere una settimana all'insegna dello sport, della tradizione e della musica. Dal 2 al 8 agosto, la città lucana ospita la Settimana dello Sport 2026, un evento ricco di competizioni, spettacoli e momenti di inclusione.

Ferrandina si appresta a vivere una settimana indimenticabile all’insegna dello sport della tradizione e della musica. Dal 2 al 8 agosto, la città lucana ospiterà la Settimana dello Sport 2026 un evento che trasformerà ogni angolo della città in un palcoscenico di attività e spettacoli.

L’iniziativa, inserita nel cartellone estivo Estarte 2026 promette di coinvolgere tutta la comunità con un programma ricco e variegato. Lo slogan “Vivi bene lo Sport” sintetizza perfettamente l’obiettivo dell’evento: promuovere il benessere attraverso l’attività fisica, l’inclusione e la celebrazione delle eccellenze locali.

L’inaugurazione e le prime competizioni

La Settimana dello Sport 2026 prenderà il via domenica 2 agosto con un triangolare di pallavolo al Palazzetto dello Sport. La cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 21:30 allo Stadio Santa Maria, aprirà ufficialmente i giochi con una suggestiva parata delle associazioni sportive cittadine, l’esecuzione dell’Inno d’Italia e i saluti delle autorità.

La serata proseguirà con lo spettacolo di danza aerea e pole dance intitolato “La luce della rinascita” e l’accensione della fiaccola dei giochi. Durante l’inaugurazione, saranno consegnate le benemerenze sportive a Claudia Casiero e Francesco Colangelo mentre l’ospite d’eccezione Donato Telesca pluricampione mondiale di pesistica, porterà il suo contributo come orgoglio lucano nel panorama sportivo internazionale.

Contestualmente, prenderanno il via le gare di calciofutsalatletica le attività di para hockey e l’animazione per i più piccoli nell’area gonfiabili.

Tradizioni e competizioni: il cuore della Settimana

La giornata di lunedì 3 agosto sarà interamente dedicata alle radici della comunità. A partire dalle 18:30, Piazza Plebiscito ospiterà “I giochi tradizionali di una volta” un omaggio alle tradizioni locali. Le serate del 4 e 5 agosto vedranno protagonisti i campi da gioco cittadini con una fitta sequenza di finalissime.

Martedì 4 agosto, al Campo Kobe Bryant, si disputeranno le sfide decisive del Torneo di bocce a partire dalle 20:00, seguite alle 21:00 dalla finale del Torneo di basket. Mercoledì 5 agosto, il fulcro dell’azione si sdoppierà: dalle 20:00 il Campo Santa Maria ospiterà le finali del Torneo di tennis, mentre dalle 21:00 la cornice di Villa Mattei farà da sfondo all’ultimo atto del Torneo di volley.

Salute e movimento: giovedì 6 agosto

Un’attenzione particolare sarà riservata al movimento e alla salute nella giornata di giovedì 6 agosto che trasformerà il centro cittadino in un circuito dinamico. Fin dal mattino (ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00), Piazza Plebiscito accoglierà la pista di Mini pump track per le biciclette. Nel tardo pomeriggio, alle 19:00, prenderanno il via simultaneamente la Ciclopedalata per le vie del paese e il Torneo di scacchi, affiancati da uno spazio dedicato alla prevenzione con le dimostrazioni di primo soccorso a cura di AVIS Ferrandina e Associazione Cuore ETS.

Memoria e musica: il gran finale

Il valore del ricordo e della memoria collettiva sarà al centro della serata di venerdì 7 agosto quando al Campo Santa Maria, a partire dalle ore 19:30, si disputerà il 4° Memorial “Giuseppe Dirago” torneo di calcio a 7 e giochi della tradizione popolare inclusivi.

Il gran finale della manifestazione è fissato per sabato 8 agosto in Piazza Plebiscito. A partire dalle ore 22:00 si svolgerà la consegna dei premi a tutti i vincitori e ai partecipanti delle varie competizioni. Subito dopo la premiazione, la piazza si accenderà con la musica dal vivo della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale con Alessandro Gaetano,