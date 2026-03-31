Settimana di gare: calendario completo con orari e circuiti

La settimana propone un fitto calendario di competizioni che copre diverse discipline del motorsport, dai truck della NASCAR fino alle monoposto giapponesi della Super Formula. Questa guida raccoglie le sessioni confermate, con gli orari esatti per ogni prova e gara, così da offrire una panoramica utile sia agli appassionati che a chi vuole seguire le dirette. Nel testo troverai l’elenco dettagliato per ogni sede, con le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare principali.

Ho suddiviso il programma per aree tematiche e per circuito, in modo da facilitare la consultazione: prima le competizioni nordamericane e le serie supporto, poi i grandi appuntamenti internazionali e le gare di endurance. Troverai inoltre riferimenti ai campionati nazionali e regionali riportati nel calendario originale, mantenendo inalterati nomi, sedi e gli orari indicati.

NASCAR e serie correlate a Rockingham Speedway

Al Rockingham Speedway la programmazione si concentra su due giornate ricche di attività. Il 3/04 la pista ospita inizialmente le Prove Libere della Craftsman Truck Series alle 17:00 seguite dalle Qualifiche alle 18:00; a seguire, dalle 19:30, sono previste le Prove Libere dell’O’Reilly Auto Parts Series e le relative Qualifiche alle 20:35. La serata si chiude con la gara della Craftsman Truck Series, il Black’s Tire 200, in programma alle 22:30. Il giorno successivo, 4/04, il programma prosegue alle 18:00 con la gara dell’ARCA Menards Series East e termina con la corsa dell’O’Reilly Auto Parts Series, il North Carolina Education Lottery 250, alle 20:30.

Programma dettagliato Rockingham

Riassumendo il programma del 3/04 e 4/04: il 3/04 si susseguono Prove Libere, Qualifiche e la gara serale della Craftsman Truck Series, mentre il 4/04 presenta due gare principali: l’ARCA Menards Series East e l’O’Reilly Auto Parts Series. Queste sessioni sono fondamentali per seguire lo sviluppo delle vetture e le strategie di qualifica, elementi chiave delle competizioni su ovali come Rockingham.

Eventi internazionali: Giappone, Australia, Asia e Francia

La Super Formula si disputa al Mobility Resort Motegi con sessioni invernali e gare notturne secondo il fuso orario locale: il 4/04 alle 2:30 sono previste le Qualifiche 1 della Super Formula, seguite alle 3:40 dalle Qualifiche del All Japan Road Racing Championship JSB 1000 e alle 7:45 dalla Gara Finale Round 1 della Super Formula. Il 5/04 prosegue alle 3:10 con le Qualifiche 2 della Super Formula, alle 5:45 con la Gara 2 del JSB 1000 e alle 7:45 con la Gara 2 della Super Formula.

Altri appuntamenti in calendario

Il 4/04 al The Dome at America’s Center si svolgono le Qualifiche del Monster Energy AMA Supercross alle 18:00 e le Gare alle 1:00; al Circuit Paul Armagnac (Championnat de France FFSA) il 5/04 e il 6/04 si svolge un intenso programma con gare di F4, FFSA Tourisme, FFSA GT, Renault Clio Cup Europa e Porsche Sprint Challenge France, con orari che vanno dalle 10:40 alle 18:20 il 5/04 e dalle 9:15 alle 16:25 il 6/04. In Asia il GT World Challenge Asia a Petronas Sepang International Circuit prevede Gara 1 il 4/04 alle 8:15 e Gara 2 il 5/04 alle 5:30.

Endurance e altri campionati minori

Tra le gare di durata spicca il Hi Tec Oils Bathurst 6 Hour al Mount Panorama, con la Gara (6H) il 5/04 alle 3:15. In aggiunta, il calendario include eventi nazionali e club come il British Automobile Racing Club a Brands Hatch, la World Racing League a Thunderhill Raceway Park, il 750 Motor Club Championship a Donington Park, il Superbike Brasil e la Superliga Desportiva all’Autódromo José Carlos Pace Interlagos. Queste voci completano una panoramica internazionale che interessa vari livelli di competizione.

Per consultare il documento con il calendario completo e tutte le sessioni dettagliate è disponibile un file condiviso: Google Docs. Per aggiornamenti in tempo reale e contenuti multimediali, visita i canali social del canale: SITO. Questi riferimenti contengono l’elenco integrale e eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto sulle sessioni e sui risultati.