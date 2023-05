Shelby, il leggendario tuner di Ford che quest’anno festeggia il suo centesimo compleanno, ha presentato la Shelby Mustang Mach-E GT. Come suggerisce il nome, è basata sulla Ford Mustang Mach E GT, il modello top di gamma che offre un motore elettrico per asse che sviluppa un totale di 487 CV e 860 Nm ed è alimentato da una batteria da 99 kWh che consente un’autonomia WLTP di 490 km. Cifre di tutto rispetto che Shelby ha scelto di lasciare assolutamente intatte.

Shelby Mustang Mach-E GT: caratteristiche e design

Infatti, non è stato fatto nulla per migliorare le prestazioni in rettilineo della Mach-E GT e tutto si è concentrato sulla maneggevolezza, un po’, e sullo stile, molto. Tra questi, molle delle sospensioni più corte che abbassano l’altezza di marcia di 25 mm e cerchi più leggeri in nero satinato. Shelby è stata poi particolarmente generosa nell’allocazione della fibra di carbonio: cofano, griglia, lama anteriore, calotte degli specchietti e finiture delle portiere, generosamente perforati, sono ora tutti realizzati con il prezioso materiale intrecciato, per un potenziale risparmio di peso che non è stato comunicato.

Se si aggiunge la classica doppia striscia che corre da un paraurti all’altro, gli adesivi sulle fiancate e i vari badge, si completa la panoplia esterna per un risultato, diciamo, non molto discreto. Più discreto è invece l’interno, dove le evoluzioni si limitano ai tappetini e a una targhetta numerata sul cruscotto.

La modifica che senza dubbio farà più discutere non è ancora stata dettagliata: si tratta del Borla Active Performance Sound System. Borla è un produttore americano che si è fatto un nome con le sue linee di scarico più permissive e che intende anche prendere la svolta elettrica a modo suo. Ha quindi sviluppato un sistema di altoparlanti esterni che imita il suono del motore e dello scarico di un’auto a combustione interna in base all’input del pedale destro del guidatore, e la Shelby Mustang Mach-E GT sarà il primo veicolo a esserne dotato di serie.

