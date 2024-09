Nel mondo del motociclismo ma in generale nelle discipline a motore, la sicurezza è una priorità assoluta per i piloti in gara ma anche per chi poi usufruirà di queste conoscenze per la guida di tutti i giorni quando questi saranno implementati per l’uso stradale. Un nuovo arrivato Shot Air Guard airbag per moto da cross.

Shot Air Guard, come funziona il dispositivo

Questo Airbag studiato e realizzato dall’azienda francese Shot ha il compito di garantire sicurezza ai piloti in caso di cadute durante le gare o gli allenamenti.

Il dispositivo non si apre sempre, infatti quando percepisce che il pilota è in pista è in grado di collezionare oltre 1.000 parametri al secondo e quando si verifica una caduta in soli 30 millisecondi valuta se aprilo o meno.

Se la risposta è affermativa bastano altri 30 ms praticamente impercettibili, per far sì che si apra. Questo indumento è naturalmente gestibile tramite App.

E’ infatti InMotion già presente peraltro in MotoGP a valutare quello che il pilota sta facendo in pista e a raccogliere i dati relativi a quella sessione. Una volta scaricata l’app ci si trova di fronte a due profili: uno per i professionisti e uno per gli amatori.

A seconda del proprio livello si sceglie uno tra i due e i settaggi saranno naturalmente differenti, poiché un professionista lavora in maniera diversa rispetto ad un pilota amatoriale.

Il suo prezzo

Il prezzo della pettorina con l’airbag è di 399 euro. Si deve però comprare anche il dispositivo di azionamento dello stesso. Per questo esistono due formule: l’acquisto o l’abbonamento.

Il primo ha un prezzo di 400 euro. Il secondo invece può costare 120 euro all’anno o 12 euro al mese. Le opzioni offerte da Shot si adattano alle esigenze degli appassionati.

La speranza è che i centauri lo acquistino per sentirsi maggiormente protetti durante le loro sessioni in pista.